Villarreal Manchester United maçı hangi kanalda? Villarreal Manchester maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Bu sezon temsilcimiz Sivasspor’la aynı grupta yarışan Villarreal, namağlup bir şekilde finale kadar yükselmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi’nden sonra UEFA Avrupa Ligi’nde yarışan Manchester United ise 2020-2021 sezonunda yalnızca bir kez mağlubiyet yaşadı. Polonya’da oynanacak Villarreal Manchester United maçı, nefesleri kesecek… VİLLARREAL MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ? Avrupa’nın 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde final heyecanı yaşanıyor. La Liga ekibi Villarreal ile Premier Lig devi Manchester United, bu akşam saat 22.00'de Polonya'daki Gdansk Stadı'nda UEFA Avrupa Ligi kupası için yarışacak. Villarreal ile Manchester United arasında oynanacak mücadelede, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Dev maç, beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mücadeleyi stadyum kapasitesinin yüzde 25'ine denk gelen 9 bin 500 taraftar, tribünlerden izleyecek. Finalde takımların her biri, maçın normal zamanı boyunca 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Finalin uzatmalara gitmesi durumunda takımlara fazladan birer oyuncu değiştirme hakkı daha veriliyor.

DAHA ÖNCEKİ 4 MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI UEFA Avrupa Ligi'nde ilk defa karşılaşacak olan Villarreal ile Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise daha evvel 4 defa karşılaşmasına karşın bu maçların hiçbirinde galip çıkan olmadı. Şampiyonlar Ligi 2005-2006 ile 2008-2009 sezonlarında gruplarda 4 defa karşı karşıya gelen Villarreal ile Manchester United, bu mücadelelerde ağları sarsamadı ve tüm maçlar, 0-0 eşitlikle sonuçlandı. VİLLARREAL İLK KUPAYI İSTİYOR UEFA Avrupa Ligi'nde ilk defa bu sezon finale adını yazdıran Villarreal, bu organizasyonda tarihinin ilk kupasına uzanmak adına İspanyol teknik direktör Unai Emery'ye güveniyor. UEFA Avrupa Ligi kupasını Sevilla'yı çalıştırdığı dönemde 3 defa peş peşe kazanan Emery, aynı başarıyı Villarreal’le de yenilemesi durumunda bu turnuvada en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanının da sahibi olacak. UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından katılan Villarreal, Demir Grup Sivasspor'un da yer aldığı I Grubu'nu lider tamamlamasının arkasından son 32 turunda Salzburg, son 16 turunda Dinamo Kiev, çeyrek finalde Dinamo Zagreb ve yarı finalde Arsenal'i geçerek finale adını yazdırmayı başardı.

Villarreal, finali kazanması durumunda kupaya uzanan 5. İspanyol takımı olacak. Daha evvel kupayı 6 kez ile en fazala müzesine götüren Sevilla'nın dışında Real Madrid, Atletico Madrid ve Valencia, UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Tarihinde iki defa Intertoto Kupası'nı kazanan Villarreal, daha evvel 2003-2004, 2010-2011 ve 2015-2016 sezonlarında Avrupa Ligi'ne yarı finalde veda etmişti. MANU 4 SENE SONRA İKİNCİ KUPAYI ALMAK İSTİYOR İngiliz devi Manchester United, 2009 tarihinden beri yeni formatı ve ismiyle oynanan turnuvada 2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. O sezon finalde Hollanda'nın Ajax takımını 2-0 yenerek kupayı kazanan ManU, aynı başarıyı 4. defa yinelemek istiyor. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk defa kupa mücadelesi verecek İngiliz ekibi, galip gelmesi durumunda Avrupa Ligi'nde İngiliz takımlarının 10'uncu zaferine imza atacak. Manchester United’ın dışında daha evvel Tottenham (2), Liverpool (3), Chelsea (2) ve Ipswich Town, UEFA Avrupa Ligi’nden zaferle ayrılmıştı. HER İKİ TAKIMIN AYNI ÜLKE TAKIMLARINA KARŞI MAÇLARI ManU, İspanyol takımlarına karşı 62. mücadelesine çıkacak. Avrupa'da İspanyollara 22 defa mağlup olan İngiliz ekibi, 16 kez mücadelelerden galip ayrılırken, 23 maçta eşitliği bozamadı.