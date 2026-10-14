Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde 6 yıllık deplasman yasağı sona erdi

Trabzon'da gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, Trendyol Süper Lig'in yaklaşan kritik müsabakası öncesinde taraftarları yakından ilgilendiren önemli bir karara imza atıldı. İki kulüp arasındaki görüşmeler ve emniyet birimlerinin değerlendirmeleri sonucunda, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 2020 yılından bu yana uygulanan deplasman seyircisi yasağının kaldırılması oy birliğiyle kabul edildi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI PAPARA PARK TRİBÜNÜNDE YER ALACAK

Alınan karar doğrultusunda Beşiktaşlı futbolseverler, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada kendilerine ayrılan konuk takım tribününden takımlarını destekleyebilecek. Maç günü stadyum çevresinde ve konuk taraftarların şehre giriş güzergahlarında geniş güvenlik önlemlerinin alınacağı, Beşiktaş taraftarlarının bilet tedarik ve stada giriş süreçlerinin kulüp organizasyonu eşliğinde planlanacağı aktarıldı.

6 YIL SONRA TRABZON'DA BİRLİKTE MAÇ İZLEME HEYECANI

İki takım arasında yıllardır süregelen rekabette uzun süredir uygulanan seyirci kısıtlamasının kalkması, spor kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. Kararın ardından her iki kulüp yönetiminin de dostane atmosferin korunması adına taraftarlara sağduyu çağrısında bulunması bekleniyor. Böylece siyah-beyazlı taraftarlar, 6 yıllık aranın ardından Trabzon deplasmanında takımlarının yanında yer alma fırsatı yakalamış oldu.