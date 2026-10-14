Victor Osimhen'in sevgilisi Stefanie Ladewig Eyüpsultan'da kaza geçirdi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in hayat arkadaşı Stefanie Ladewig, Eyüpsultan ilçesi sınırları içerisinde seyir halindeyken aracıyla bir trafik kazası yaşadı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, maddi hasarın oluştuğu araçtan çıkarılan Ladewig'in genel durumunun iyi olduğu belirtildi.

KONTROL AMACIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Hamile olduğu öğrenilen Stefanie Ladewig, hem kendisinin hem de bebeğinin sağlık durumunun detaylı incelenmesi ve tedbir alınması amacıyla sağlık ekiplerince vakit kaybetmeksizin hastaneye sevk edildi. Yapılan ilk muayenelerin ardından Ladewig'in sağlık durumunun stabil olduğu aktarıldı.

KAZADA YARALANAN OLMADI

Meydana gelen kaza sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi. Olayla ilgili gerekli incelemeler emniyet güçleri tarafından sürdürülürken, Osimhen'in de haberi alır almaz hastaneye geçerek sevgilisinin yanında yer aldığı öğrenildi.