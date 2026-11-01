Villarreal - Paris St Germain Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Villarreal Salı 23:00 Paris St Germain

Villarreal ile Paris St Germain, 3 Kasım 2026'da Estadio de la Cerámica'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Villarreal, Paris St Germain karşısında galibiyet arayışında olacak. Paris St Germain ise son dönemdeki formunu sürdürmek istiyor.

Lig Durumu Villarreal 8. İspanya La Liga O 11 G 3 B 3 M 5 P 12 15 Attığı Gol 15 Yediği Gol 0 Averaj Paris St Germain 1. Fransa Ligue 1 O 9 G 6 B 2 M 1 P 20 21 Attığı Gol 10 Yediği Gol +11 Averaj Gol Durumu (Toplam) Villarreal 15 / 15 Paris St Germain 21 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı V Villarreal İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 1 / 1 / 3 Gol 6 – 7 PS Paris St Germain Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 4 / 2 / 0 Gol 15 – 7

Villarreal (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 8 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 12 puanla 8. sırada.

Paris St Germain (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 14 gol atıp 5 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 15 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 20 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Villarreal M G B M G tüm kulvarlar Villarreal 0-1 Espanyol İspanya La Liga M

Manacor 0-5 Villarreal İspanya Kral Kupası G

Valencia 1-2 Villarreal İspanya La Liga G

Liverpool 4-3 Villarreal Şampiyonlar Ligi M

Villarreal 0-0 Elche İspanya La Liga B Paris St Germain G G G G G tüm kulvarlar Havre AC 1-5 Paris St Germain Fransa Ligue 1 G

Paris St Germain 2-0 Olympique Lyon Fransa Ligue 1 G

Paris St Germain 4-2 Barcelona Şampiyonlar Ligi G

Strasbourg 1-3 Paris St Germain Fransa Ligue 1 G

Manchester City 2-4 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi G

Paris St Germain son 5 maçında galip geldi.

Maç öncesi değerlendirme

Villarreal, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 maçında 1 galibiyet elde etti ve diğer 2 maçını kaybetti. İspanya La Liga'daki son 5 maçında ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı, bu dönem savunmaları 4 gol yedi. Paris St Germain ise Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak dikkat çekti, Ligue 1'de ise son 5 maçında 5 galibiyet aldı ve toplamda 15 gol atarak hücumda çok etkili oldu.

Eksik Oyuncular Villarreal 3 eksik Gerard Moreno Nathan Saliba Ilias Akhomach Paris St Germain 5 eksik Khvicha Kvaratskhelia Ousmane Dembele Marquinhos Nuno Mendes Alessandro Longoni

Villarreal kadrosunda Gerard Moreno (Şüpheli), Nathan Saliba (Sakat) ve Ilias Akhomach (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Paris St Germain kadrosunda Khvicha Kvaratskhelia (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Ousmane Dembele (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Marquinhos (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Nuno Mendes (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Alessandro Longoni (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Alberto Moleiro Villarreal 2 Gol 4 Asist Georges Mikautadze Villarreal 3 Gol 1 Asist Ayoze Perez Villarreal 1 Gol 2 Asist Pape Gueye Villarreal 3 Gol 0 Asist Ferran Torres Paris St Germain 4 Gol 1 Asist Achraf Hakimi Paris St Germain 3 Gol 2 Asist Mika Godts Paris St Germain 2 Gol 2 Asist Ousmane Dembele Paris St Germain 1 Gol 2 Asist

Villarreal'de Georges Mikautadze 3 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda.