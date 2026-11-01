Villarreal - Paris St Germain Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Villarreal ile Paris St Germain, 3 Kasım 2026'da Estadio de la Cerámica'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Villarreal, Paris St Germain karşısında galibiyet arayışında olacak. Paris St Germain ise son dönemdeki formunu sürdürmek istiyor.
Villarreal (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 8 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 12 puanla 8. sırada.
Paris St Germain (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 14 gol atıp 5 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 15 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 20 puanla 1. sırada.
Paris St Germain son 5 maçında galip geldi.
Villarreal, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 maçında 1 galibiyet elde etti ve diğer 2 maçını kaybetti. İspanya La Liga'daki son 5 maçında ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı, bu dönem savunmaları 4 gol yedi. Paris St Germain ise Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak dikkat çekti, Ligue 1'de ise son 5 maçında 5 galibiyet aldı ve toplamda 15 gol atarak hücumda çok etkili oldu.
Villarreal kadrosunda Gerard Moreno (Şüpheli), Nathan Saliba (Sakat) ve Ilias Akhomach (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
Paris St Germain kadrosunda Khvicha Kvaratskhelia (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Ousmane Dembele (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Marquinhos (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Nuno Mendes (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Alessandro Longoni (Sakat) yer almıyor.
Villarreal'de Georges Mikautadze 3 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda.
Okuyucu Yorumları 0 yorum