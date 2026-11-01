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Villarreal - Paris St Germain Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Villarreal, Paris St Germain ile önemli bir maça çıkıyor. İki takım arasında oynanacak bu karşılaşma, her iki taraf için de kritik bir öneme sahip. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Villarreal - Paris St Germain Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Şampiyonlar Ligi
Villarreal
Salı 23:00
03.11.2026
Paris St Germain
Stadyum: Estadio de la Cerámica Yayın: tabii Spor

Villarreal ile Paris St Germain, 3 Kasım 2026'da Estadio de la Cerámica'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Villarreal, Paris St Germain karşısında galibiyet arayışında olacak. Paris St Germain ise son dönemdeki formunu sürdürmek istiyor.

Lig Durumu

Villarreal

8. İspanya La Liga
O
11
G
3
B
3
M
5
P
12
15
Attığı Gol
15
Yediği Gol
0
Averaj

Paris St Germain

1. Fransa Ligue 1
O
9
G
6
B
2
M
1
P
20
21
Attığı Gol
10
Yediği Gol
+11
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Villarreal 15 / 15
Paris St Germain 21 / 10

İç Saha / Deplasman Performansı

Villarreal İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
1 / 1 / 3
Gol
6 – 7
Paris St Germain Deplasman
Oynanan Maç
6
G / B / M
4 / 2 / 0
Gol
15 – 7

Villarreal (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 8 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 12 puanla 8. sırada.

Paris St Germain (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 galibiyet alırken 14 gol atıp 5 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 15 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 20 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Villarreal M G B M G

tüm kulvarlar

  • 30.10.2026 Villarreal 0-1 Espanyol İspanya La Liga M
  • 27.10.2026 Manacor 0-5 Villarreal İspanya Kral Kupası G
  • 24.10.2026 Valencia 1-2 Villarreal İspanya La Liga G
  • 20.10.2026 Liverpool 4-3 Villarreal Şampiyonlar Ligi M
  • 17.10.2026 Villarreal 0-0 Elche İspanya La Liga B
Paris St Germain G G G G G

tüm kulvarlar

  • 30.10.2026 Havre AC 1-5 Paris St Germain Fransa Ligue 1 G
  • 26.10.2026 Paris St Germain 2-0 Olympique Lyon Fransa Ligue 1 G
  • 20.10.2026 Paris St Germain 4-2 Barcelona Şampiyonlar Ligi G
  • 17.10.2026 Strasbourg 1-3 Paris St Germain Fransa Ligue 1 G
  • 14.10.2026 Manchester City 2-4 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi G

Paris St Germain son 5 maçında galip geldi.

Maç öncesi değerlendirme

Villarreal, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 maçında 1 galibiyet elde etti ve diğer 2 maçını kaybetti. İspanya La Liga'daki son 5 maçında ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı, bu dönem savunmaları 4 gol yedi. Paris St Germain ise Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yaparak dikkat çekti, Ligue 1'de ise son 5 maçında 5 galibiyet aldı ve toplamda 15 gol atarak hücumda çok etkili oldu.

Eksik Oyuncular

Villarreal

3 eksik
Gerard Moreno Şüpheli
Nathan Saliba Sakat
Ilias Akhomach Sakat Kas Sakatlığı

Paris St Germain

5 eksik
Khvicha Kvaratskhelia Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Ousmane Dembele Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Marquinhos Sakat Uyluk Sakatlığı
Nuno Mendes Sakat Kas Sakatlığı
Alessandro Longoni Sakat

Villarreal kadrosunda Gerard Moreno (Şüpheli), Nathan Saliba (Sakat) ve Ilias Akhomach (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Paris St Germain kadrosunda Khvicha Kvaratskhelia (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Ousmane Dembele (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Marquinhos (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Nuno Mendes (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Alessandro Longoni (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Alberto Moleiro Alberto Moleiro Villarreal 2 Gol 4 Asist
Georges Mikautadze Georges Mikautadze Villarreal 3 Gol 1 Asist
Ayoze Perez Ayoze Perez Villarreal 1 Gol 2 Asist
Pape Gueye Pape Gueye Villarreal 3 Gol 0 Asist
Ferran Torres Ferran Torres Paris St Germain 4 Gol 1 Asist
Achraf Hakimi Achraf Hakimi Paris St Germain 3 Gol 2 Asist
Mika Godts Mika Godts Paris St Germain 2 Gol 2 Asist
Ousmane Dembele Ousmane Dembele Paris St Germain 1 Gol 2 Asist

Villarreal'de Georges Mikautadze 3 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda.

Sıkça Sorulan Sorular
Villarreal - Paris St Germain maçı ne zaman?

3 Kasım 2026 tarihinde.

Villarreal - Paris St Germain maçı saat kaçta?

23:00'te.

Villarreal - Paris St Germain maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalında.

Villarreal - Paris St Germain maçında hangi oyuncular eksik?

Villarreal'de Gerard Moreno (şüpheli), Nathan Saliba ve Ilias Akhomach (sakat). Paris St Germain'de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Marquinhos, Nuno Mendes ve Alessandro Longoni (sakat) yok.

Villarreal ve Paris St Germain'in ligde kaç puanı var?

Villarreal'in 12, Paris St Germain'in 20 puanı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
paris saint germain villarreal
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