Villarreal - Sivasspor | CANLI

6' Villarreal yine kalabalık geldi. Etkili paslaşmaların ardından Bacca bu kez sağ kanatta topu aldı ve geriye doğru çıkardığı topa ceza alanı dışından Costa gelişine vurdu. Top farklı şekilde auta gitti.

25' MÜTHİŞ KAFA! Sivasspor'un sağ taç çizgisi önünden kazandığı serbest vuruşta Faycal Fajr ortaladı, Yatabare'nin yine penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Rulli parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

17' TEHLİKE! Villarreal'in sol kanattan gelişen atağında Alex Baena'nın şutunu Samassa çeldi, devamında Costa topu tamamlamak istedi ancak Samassa yine başarılıydı. Ona çarpan top kornere çıktı.

29' Sivasspor bu kez serbest vuruşta etkili olamadı. Bu arada karşılaşmanın üçte birlik dilimi de Villarreal'in iki farklı üstünlüğüyle geçildi.

33' GOL! Temsilcimiz Sivasspor farkı bire indirdi. Orta alanda yapılan baskı sonrası topu kapan Sivasspor'da Yatabare'nin savunma arkasına gönderdiği topla Kayode içeri sokuldu, karşı karşıya pozisyonda topu köşeye bıraktı: 2-1

33' PENALTI! Villarreal'de Carlos Bacca ceza alanı içinde Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

37' SAMASSA PENALTIYI KURTARDI! Bacca'nın kullandığı penaltıda kaleci Samassa sağına giden topu çıkarmayı başardı.

VİLLARREAL'DE 4 EKSİK

Villarreal’de, Fas Milli Takımı’nda iken Kovid-19 testi pozitif çıkan Sofian Chakla, milli takımlarında sakatlanan Ekvadorlu futbolcu Pervis Estupinan ve İspanyol futbolcu Gerard Moreno ile eylül ayında sol diz bağından ameliyat geçiren ve sezonu kapatan Albert Moreno, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

