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Villarreal - Sivasspor | CANLI

SİVASSPOR HABERLERİ  | 22.10.2020 21:23 | Son Güncelleme

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında İspanyol ekip Villarreal'e konuk oluyor. Zorlu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Villarreal - Sivasspor maçı canlı anlatımı haberimizde...

Villarreal - Sivasspor | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde grup mücadeleleri başladı. I Grubu ilk maçında Sivasspor, La Liga ekiplerinden Villarreal'e konuk oluyor. Sivasspor Avrupa macerasına galibiyetle başlamak istiyor. Villarreal - Sivasspor maçının canlı anlatımı haberimizde...

VİLLARREAL - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Villarreal: Rulli, Pena, Albiol, Foyth, Jaume Costa, Trigueros, Coquelin, Alex Baena, Kubo, Chukwueze, Bacca.

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Gradel, Fajr, Yatabare, Kayode.

SİVASSPOR - VİLLARREAL | CANLI

1' İlk düdük geldi zorlu mücadele başladı...

2' Unai Emery kenardan oyuncularını uyarıyor. İspanyol teknik adam bugün rotasyonlu bir kadroyla Sivasspor karşısına çıktı.

4' Villarreal çok adamla etkili gelmek istedi. Take'nin ara pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan Bacca'nın içeriye çevirmek istediği top kaleci Samassa'da kaldı.

6' Villarreal yine kalabalık geldi. Etkili paslaşmaların ardından Bacca bu kez sağ kanatta topu aldı ve geriye doğru çıkardığı topa ceza alanı dışından Costa gelişine vurdu. Top farklı şekilde auta gitti.

9' Sivasspor atağında Faycal Fajr uzak mesafeden şutunu çekti, kaleci Rulli üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

13' GOL! Villarreal hücumunda Samuel Chukwueze'nin uzaklardan şutunda kaleci Samassa'nın sektirdiği topu gerilerden gelen Take Kubo kale alanı içinde tamamladı: 1-0

17' TEHLİKE! Villarreal'in sol kanattan gelişen atağında Alex Baena'nın şutunu Samassa çeldi, devamında Costa topu tamamlamak istedi ancak Samassa yine başarılıydı. Ona çarpan top kornere çıktı.

20' GOL! Villarreal sağ kanattan geldi. Kubo'nun ara pasıyla ceza alanına sarkan Carlos Bacca bekletmeden sert vurdu, top kaleci Samassa'nın solundan ağlara gitti: 2-0

22' Sivasspor maçtaki ilk köşe vuruşunu sağ kanattan kullandı ancak ön direğe ortalanan topu Villarreal savunması uzaklaştırdı.

25' MÜTHİŞ KAFA! Sivasspor'un sağ taç çizgisi önünden kazandığı serbest vuruşta Faycal Fajr ortaladı, Yatabare'nin yine penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Rulli parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

29' Sivasspor bu kez serbest vuruşta etkili olamadı. Bu arada karşılaşmanın üçte birlik dilimi de Villarreal'in iki farklı üstünlüğüyle geçildi.

33' GOL! Temsilcimiz Sivasspor farkı bire indirdi. Orta alanda yapılan baskı sonrası topu kapan Sivasspor'da Yatabare'nin savunma arkasına gönderdiği topla Kayode içeri sokuldu, karşı karşıya pozisyonda topu köşeye bıraktı: 2-1

33' PENALTI! Villarreal'de Carlos Bacca ceza alanı içinde Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

37' SAMASSA PENALTIYI KURTARDI! Bacca'nın kullandığı penaltıda kaleci Samassa sağına giden topu çıkarmayı başardı.

VİLLARREAL'DE 4 EKSİK

Villarreal’de, Fas Milli Takımı’nda iken Kovid-19 testi pozitif çıkan Sofian Chakla, milli takımlarında sakatlanan Ekvadorlu futbolcu Pervis Estupinan ve İspanyol futbolcu Gerard Moreno ile eylül ayında sol diz bağından ameliyat geçiren ve sezonu kapatan Albert Moreno, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
keşke Sivas maçı alsa.ama gerçekçi olmak lazim
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