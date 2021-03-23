SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Vincent Aboubakar takım arkadaşlarından özür diledi

Vincent Aboubakar takım arkadaşlarından özür diledi

23.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar'ın Fenerbahçe derbisi sonrası özür dilediği ortaya çıktı

Vincent Aboubakar takım arkadaşlarından özür diledi

Beşiktaş'ın süper golcüsü Vincent Aboubakar'ın Vodafone Park'ta 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe derbisinden sonra soyunma odasında arkadaşlarından özür dilediği ortaya çıktı.

Kamerunlu yıldızın arkadaşlarına, "Derbide çok önemli gol fırsatlarını kaçırdım. Belki daha farklı kazanacağımız maçta puan kaybettik. Tüm takımdan özür diliyorum. Daha çok çalışarak bunu telafi edeceğim. Bu kaybı telafi edeceğiz" dediği öğrenildi.

ALTAY BAYINDIR'I GEÇEMEDİ

Rakip kaleye gönderdiği 5 şutun 4'ünde isabet bulan tecrübeli futbolcu, özellikle ikinci yarının son bölümünde eline geçen fırsatları iyi değerlendiremedi. Fenerbahçe file bekçisi Altay Bayındır'ın sezonun en iyi performanslarından birini sergilemesi sonrasında mücadeleyi gol atamadan tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, 31. hafta sonunda 15 golde kaldı.

Bu sezon krallık yarışında da iddialı konumda bulunan Aboubakar, bu alanda Hataysporlu Aaron Boupendza'nın 3 sayı gerisinde ikinci sırada yer alıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
tiami sanata valenciya cisse ademi bir abuobakar gibi olamadı yazıklar olsun gıdın fenerbahce sızden kurtulsun
canın sağolsun KRAL seni seviyoruz öyle şansssız maçlar oluyor

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Çatıdan ip sarkıtarak girdiği evde eşini katletti

Korkunç olay! Çatıdan ip sarkıtarak girdiği evde eşini katletti

Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu

Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu

Hakkınız helal edin demişti... Nedenini açıkladı

Hakkınız helal edin demişti... Nedenini açıkladı

İtalyanlar Arda'yı duyurdu! İmzayı atıyor...

İtalyanlar Arda'yı duyurdu! İmzayı atıyor...

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Basketbolun efsane ismi hayatını kaybetti

Basketbolun efsane ismi hayatını kaybetti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu

Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu

Emre Bol ve Evren Turhan canlı yayında kavga etti

Emre Bol ve Evren Turhan canlı yayında kavga etti

Eski MHK Başkanı vefat etti

Eski MHK Başkanı vefat etti

Diğer Haberler

Vincent Aboubakar takım arkadaşlarından özür diledi

Vincent Aboubakar özür diledi

Dorukhan'a şimdi de Celta Vigo talip oldu

Dorukhan'a Avrupa'dan flaş talip!

Rachid Ghezzal, sadece Thomas Müller'in gerisinde

Rachid Ghezzal, yıldızları geride bıraktı

Domagoj Vida'nın Fenerbahçe serisi!

Domagoj Vida'nın Fenerbahçe serisi!

Bu sezonki 13. asistini yapan Rachid Ghezzal cezalı duruma düştü

Derbi sonrası Beşiktaş'ı yıkan haber

Sergen Yalçın'dan Halil Umut Meler'e sert sözler!

Maç sonunda Sergen Yalçın'dan sert sözler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.