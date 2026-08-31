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Vincent Aboubakar transferinde şok tesis gerçeği: 'Dünya yıldızını getirdim, konteynerde kalacak!'

1. Lig ekibi Bodrum FK'ya transfer olarak Türkiye'ye geri dönen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın konaklayacağı yer futbol kamuoyunda bomba etkisi yarattı. Kulüp başkanı Taner Ankara, altyapı ve tesis yetersizliğine dikkat çekerek dünya yıldızı oyuncunun konteynerde kalacağını açıkladı.

Vincent Aboubakar transferinde şok tesis gerçeği: 'Dünya yıldızını getirdim, konteynerde kalacak!'
Burak Kavuncu

Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Beşiktaş'ın eski yıldızı Aboubakar transferinin ardından ilçedeki ilgisizliğe ve tesis yetersizliğine isyan etti.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Hatayspor formalarıyla unutulmaz performanslara imza atan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'ya imza atarak futbolseverleri heyecanlandıran bir dönüşe imza attı. Ancak bu dev transferin yankıları sürerken, Bodrum FK Başkanı Taner Ankara'dan Türk futbolunun tesisleşme sorununu gözler önüne seren şok edici açıklamalar geldi.

BODRUM FK BAŞKANI SİTEM ETTİ

Vincent Aboubakar transferinde şok tesis gerçeği: Dünya yıldızını getirdim, konteynerde kalacak! 1

Kulüp binasında basın toplantısı düzenleyen Başkan Taner Ankara ve Başkanvekili Selahattin Polat, hem takımın gelecek planlamasını hem de yaşanan imkansızlıkları kamuoyuyla paylaştı. Bodrum'daki iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarına ve Ticaret Odası'na sitem eden Ankara, kulübün tek başına bırakıldığını ifade etti. İlçede ciddi bir ekonomik hacim olmasına rağmen Bodrum FK'ya yeterli desteğin verilmediğini vurgulayan Başkan, 'Bodrum'da para kazanıp, Bodrum'da yaşayıp kimse Bodrumspor'u yok sayamaz. Kulübün sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için tüm şehrin kenetlenmesi gerekiyor' dedi.

"KONTEYNERDE KALACAK..."

Vincent Aboubakar transferinde şok tesis gerçeği: Dünya yıldızını getirdim, konteynerde kalacak! 2

Açıklamalarının devamında tesis eksikliğini vurucu bir örnekle anlatan Taner Ankara, kadrolarına kattıkları dünyaca ünlü santrafor Vincent Aboubakar'ın barınma şartlarına değindi. Mevcut imkansızlıklar nedeniyle oyuncunun kulüp tesislerindeki konteynerde konaklamak zorunda kaldığını belirten Ankara, 'Ben buraya bir dünya yıldızı getirdim ama şu anda konteynerde kalacak. Basın mensupları olarak gelin, bir sonraki toplantıyı orada yapalım ve şartları hep birlikte çekelim. Transfer yapmakla iş bitmiyor, bu değerleri yaşatacak tesislere ihtiyacımız var' diyerek durumun vahametini ortaya koydu.

Bodrum FK'nın Vincent Aboubakar hamlesi saha içinde büyük bir koz olarak görülse de, kulüp başkanı Taner Ankara'nın bu sitemi ilçedeki yerel dinamikleri ve tesisleşme sorunlarını yeniden tartışmaya açtı. Bir dönem Avrupa ve Süper Lig'de fırtınalar estiren Kamerunlu yıldızın bu şartlardaki performansı ve Bodrum şehrinin takıma nasıl bir destek vereceği merak konusu.

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Anahtar Kelimeler:
Vincent Aboubakar Bodrum FK
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