SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Vincenzo Montella'dan maç sonu açıklama! "Bu iddialar bizi gülümsetiyor"

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında konuk olduğu Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, gruba zorlu bir deplasmanda galibiyetle başladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Vincenzo Montella'dan maç sonu açıklama! "Bu iddialar bizi gülümsetiyor"
Emre Şen

Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "10 kişi kalana kadar maçtaydık, kontrol ettiğimiz bir maçtı. Şanssız bir pozisyonda 10 kişi kaldık. Barış'la ilgili suçlamamız yok, futbolda böyle şeyler var. Şu ana kadar her zaman performansını tam olarak ortaya koyan bir futbolcu. Rakibimizin son maçlarına baktığımızda bir orta sahayı geri çekip oyun kurduklarını gördük. Gürcistan'ın oyun planında hazırlığımızın dışında herhangi bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, Avrupa Şampiyonası'ndaki maçla bu karşılaşma arasındaki farkın sorulması üzerine, "İki farklı maçtı. Bugün 10 kişi kaldıktan sonra zorlandık, Avrupa Şampiyonası'nda da ikinci yarıda zorlanmıştık. Rakibimizi tebrik etmemiz gerekiyor, sürekli gelişime açık bir takım. Bu tarz turnuvalarda ilk maçlar en zor maçlardır, böyle bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, 7 Eylül'deki İspanya karşılaşması hakkında ise "Her seferinde adım adım ilerliyoruz. Rakiplerimizi tek tek ele alıyoruz. Çalışırken rakibin güçlü yönlerini çok çalışırız, neler yapabileceğimizi biliyoruz, elimizde silahlar da var. Bizim elimizdeki silahlar da rakipleri zor durumda bırakabilir. Benim elimde olsa son 30 dakikayı yaşamak istemezdim. Futbolda bu tarz şeyler oluyor, bütün futbolcularımızın durumuna bakacağız ve ona göre kadro tercihiyle ilgili değerlendirmemizi yapacağız. Son 30 dakikada yüreğiyle oynayan bir takımımız vardı, bu galibiyet için onları tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

"BU İDDİALAR BİZİ GÜLÜMSETİYOR, AYRICA MOTİVE EDİYOR"

Vincenzo Montella, "A Milli Takım'daki oyuncular arasında sorun olduğu iddiaları da vardı ancak sahada birlik ve beraberliği gördük. Siz bu iddialarla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Milli hafta yaşadık. Basketbolda kazandık, voleybolda kazandık ve biz de kazandık. Onları ayrıca tebrik etmek istiyorum bizi mutlu ettikleri için. Bu iddialar bizi gülümsetiyor, ayrıca motive ediyor, daha çok hırslandırıyor. Birbirimizi seven bir grubumuz var, aile ortamımız var. Bu kampın sadece bir haftalık olması bile beni üzüyor. Onları beraber görmek, keyifli anlarına şahit olduğumuz için çok mutlu oluyoruz. Değişik polemikler oluyor, herkes bir şeyler söylüyor, hatta eski video yayınladılar. Bunlar bizi çalışmak için daha çok hırslandırıyor."

Montella, "Grubu lider bitirebilir miyiz?" sorusunu ise "Çok dengeli bir insanım. Avrupa şampiyonuna karşı bir maçımız var, bunun da farkındayız. Rakibin güçlü yönlerini çalışacağız, bizim elimizdeki silahlarla da rakibe zorluk yaşatacağımızı, istediğimizi elde edebileceğimizi biliyoruz. Takımları çalıştığımızda sadece güçlü yönlerini çalışmıyoruz, kusurları var, kusurlarına da çalışacağız. Elimizden ne gelirse yapacağız." şeklinde yanıtladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeşil sahalarda ilginç olay! 22 futbolcu aynı anda yere yattı, tribünün altına saklananlar bile var...Yeşil sahalarda ilginç olay! 22 futbolcu aynı anda yere yattı, tribünün altına saklananlar bile var...
İlkay Gündoğan, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktıİlkay Gündoğan, Galatasaray ile ilk antrenmanına çıktı
Anahtar Kelimeler:
montella
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pazartesi gününe hazırlık yapıyor iddiası! Birçok isimi arayıp bunu demiş

Pazartesi gününe hazırlık yapıyor iddiası! Birçok isimi arayıp bunu demiş

Uğurcan Çakır'ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis...

Uğurcan Çakır'ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis...

Hastaneyi fareler bastı, iki bebek hayatını kaybetti!

Hastaneyi fareler bastı, iki bebek hayatını kaybetti!

Kerem Aktürkoğlu'nun golünde Yunus Akgün'ün sevinci gündem oldu! Sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmışlardı

Kerem Aktürkoğlu'nun golünde Yunus Akgün'ün sevinci gündem oldu! Sosyal medyada birbirlerini takibi bırakmışlardı

Dünya Kupası Elemeleri'ne rüya gibi başladık! Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan'ı devirdi...

Dünya Kupası Elemeleri'ne rüya gibi başladık! Kerem Aktürkoğlu, Gürcistan'ı devirdi...

Hakan Çalhanoğlu'ndan canlı yayında 'kavga' iddialarına esprili cevap! "Yunus yanımda, gözü morarmadı"

Hakan Çalhanoğlu'ndan canlı yayında 'kavga' iddialarına esprili cevap! "Yunus yanımda, gözü morarmadı"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.