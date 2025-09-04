Vincenzo Montella'dan maç sonu açıklama! "Bu iddialar bizi gülümsetiyor"

Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "10 kişi kalana kadar maçtaydık, kontrol ettiğimiz bir maçtı. Şanssız bir pozisyonda 10 kişi kaldık. Barış'la ilgili suçlamamız yok, futbolda böyle şeyler var. Şu ana kadar her zaman performansını tam olarak ortaya koyan bir futbolcu. Rakibimizin son maçlarına baktığımızda bir orta sahayı geri çekip oyun kurduklarını gördük. Gürcistan'ın oyun planında hazırlığımızın dışında herhangi bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, Avrupa Şampiyonası'ndaki maçla bu karşılaşma arasındaki farkın sorulması üzerine, "İki farklı maçtı. Bugün 10 kişi kaldıktan sonra zorlandık, Avrupa Şampiyonası'nda da ikinci yarıda zorlanmıştık. Rakibimizi tebrik etmemiz gerekiyor, sürekli gelişime açık bir takım. Bu tarz turnuvalarda ilk maçlar en zor maçlardır, böyle bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, 7 Eylül'deki İspanya karşılaşması hakkında ise "Her seferinde adım adım ilerliyoruz. Rakiplerimizi tek tek ele alıyoruz. Çalışırken rakibin güçlü yönlerini çok çalışırız, neler yapabileceğimizi biliyoruz, elimizde silahlar da var. Bizim elimizdeki silahlar da rakipleri zor durumda bırakabilir. Benim elimde olsa son 30 dakikayı yaşamak istemezdim. Futbolda bu tarz şeyler oluyor, bütün futbolcularımızın durumuna bakacağız ve ona göre kadro tercihiyle ilgili değerlendirmemizi yapacağız. Son 30 dakikada yüreğiyle oynayan bir takımımız vardı, bu galibiyet için onları tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

"BU İDDİALAR BİZİ GÜLÜMSETİYOR, AYRICA MOTİVE EDİYOR"

Vincenzo Montella, "A Milli Takım'daki oyuncular arasında sorun olduğu iddiaları da vardı ancak sahada birlik ve beraberliği gördük. Siz bu iddialarla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Milli hafta yaşadık. Basketbolda kazandık, voleybolda kazandık ve biz de kazandık. Onları ayrıca tebrik etmek istiyorum bizi mutlu ettikleri için. Bu iddialar bizi gülümsetiyor, ayrıca motive ediyor, daha çok hırslandırıyor. Birbirimizi seven bir grubumuz var, aile ortamımız var. Bu kampın sadece bir haftalık olması bile beni üzüyor. Onları beraber görmek, keyifli anlarına şahit olduğumuz için çok mutlu oluyoruz. Değişik polemikler oluyor, herkes bir şeyler söylüyor, hatta eski video yayınladılar. Bunlar bizi çalışmak için daha çok hırslandırıyor."

Montella, "Grubu lider bitirebilir miyiz?" sorusunu ise "Çok dengeli bir insanım. Avrupa şampiyonuna karşı bir maçımız var, bunun da farkındayız. Rakibin güçlü yönlerini çalışacağız, bizim elimizdeki silahlarla da rakibe zorluk yaşatacağımızı, istediğimizi elde edebileceğimizi biliyoruz. Takımları çalıştığımızda sadece güçlü yönlerini çalışmıyoruz, kusurları var, kusurlarına da çalışacağız. Elimizden ne gelirse yapacağız." şeklinde yanıtladı.