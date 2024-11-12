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  4. Vincenzo Montella'nın yeni adresini İtalyan medyası son dakika olarak duyurdu! TFF'ye serbest kalma bedeli ödenip, efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor

Vincenzo Montella'nın yeni adresini İtalyan medyası son dakika olarak duyurdu! TFF'ye serbest kalma bedeli ödenip, efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.11.2024 13:01
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Roma'nın teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Vincenzo Montella, TFF'ye 6 aylık maaşının ödenmesi halinde serbest kalabilir. Bir süredir gündemi meşgul eden bu iddia, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetesi tarafından son dakika olarak duyuruldu.

Vincenzo Montella'nın yeni adresini İtalyan medyası son dakika olarak duyurdu! TFF'ye serbest kalma bedeli ödenip, efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor

Vincenzo Montella, Roma'nın teknik direktörlük için en güçlü adayı. İtalyan gazete Corriere dello Sport'ta yer alan son dakika haberinde; Vincenzo Montella'nın TFF ile yaptığı sözleşmede, serbest kalma maddesi yer alıyor.

6 AYLIK MAAŞI ÖDENECEK

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TFF'ye gelecek 6 aylık maaşını peşin ödemeyi düşünen Roma, akabinde Montella'nın sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini kullanıp imza attıracak. Montella'nın sözleşmesinde, 6 aylık maaşının peşin ödenmesi durumunda serbest kalma maddesi yer alıyor.

MONTELLA TEKLİFİ KABUL EDECEK

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Futbolculuk kariyerinin neredeyse tamamını Roma'da geçiren Roma efsanesi Montella, İtalyan devinden gelen bu teklif sonrası çok mutlu oldu. Resmi teklifin TFF'ye iletilmesinin ardından Montella'nın yetkililerle görüşüp kolaylık isteyeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Roma milli takım montella
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