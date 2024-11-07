Vincenzo Montella'ya sürpriz talip! Sezon sonunda milli takımdan ayrılabilir

Vincenzo Montella'nın milli takım serüveni sonlanabilir... Roma'nın ciddi bir şekilde kendisiyle ilgilendiği bilinirken, İtalyan çalıştırıcının da yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR

Bir süredir milli takım çalıştıran Montella, Roma gibi bir ekipten teklif almasının ardından kulüp takımı çalıştırmak istediğini yakın çevresine bildirdi. Sezon sonunda Roma ile masaya oturacak Montella, anlaşması halinde durumu TFF'ye bildirecek.

ROMA'NIN TEK ALTERNATİFİ DEĞİL

Roma'nın tek alternatifi konumunda bulunmayan Montella, diğer adaylarla anlaşılamaması durumunda 5. sırada olduğu yazıldı.