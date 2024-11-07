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Vincenzo Montella'ya sürpriz talip! Sezon sonunda milli takımdan ayrılabilir

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.11.2024 13:53
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Teknik direktör arayışlarına başlayan İtalyan devi Roma, Vincenzo Montella'yı resmen istiyor. Ülkemiz milli takımının başında başarılı bir performans ortaya koyan Montella'yı isteyen Roma, sezon sonunda ciddi ciddi masaya oturacak.

Vincenzo Montella'ya sürpriz talip! Sezon sonunda milli takımdan ayrılabilir

Vincenzo Montella'nın milli takım serüveni sonlanabilir... Roma'nın ciddi bir şekilde kendisiyle ilgilendiği bilinirken, İtalyan çalıştırıcının da yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR

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Bir süredir milli takım çalıştıran Montella, Roma gibi bir ekipten teklif almasının ardından kulüp takımı çalıştırmak istediğini yakın çevresine bildirdi. Sezon sonunda Roma ile masaya oturacak Montella, anlaşması halinde durumu TFF'ye bildirecek.

ROMA'NIN TEK ALTERNATİFİ DEĞİL

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Roma'nın tek alternatifi konumunda bulunmayan Montella, diğer adaylarla anlaşılamaması durumunda 5. sırada olduğu yazıldı.

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Roma montella
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