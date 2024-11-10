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Vinicius hat-trick yaptı, Real Madrid galibiyeti hatırladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.11.2024 15:20
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Real Madrid’in Osasuna ile karşılaştığı maçın ilk yarısında 3 futbolcunun sakatlanarak sahadan çıkması karşılaşmaya damga vururken, Vinicius Junior attığı 3 golle galibiyetin mimarı oldu.

Vinicius hat-trick yaptı, Real Madrid galibiyeti hatırladı

İspanya La Liga’nın 13. haftasında Real Madrid, sahasında Osasuna ile karşılaştı. Temposuz geçen ilk dakikaların ardından eflatun-beyazlılar 34. dakikada 1-0 öne geçti. Vinicius Junior, Bellingham’dan aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. Müsabakanın 42. dakikasında Lucas Vazquez kendi yarı alanından uzun topla Bellingham’ı topla buluşturdu. Bellingham’ın ceza sahası içinde yaptığı tek vuruşla topu kaleci Sergio Herrera’nın üzerinden aşırtarak farkı ikiye çıkardı. İngiliz futbolcu bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Real Madrid, ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, sakatlık nedeniyle 3 kez zorunlu değişikliğe gitti. Rodrygo ve Eder Militao, ilk 45’te kenara gelirken, Lucas Vazquez de 46. dakikada yerini Luka Modric’e bıraktı.

Müsabakanın 61. dakikasında kaleci Lunin’in uzun pasında topa hareketlenen Vinicius Junior, ceza sahası içinde kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Oyun üstünlüğünü eline Real Madrid, üst üste pozisyonlara girdi. 69. dakikada Brahim Diaz baskıyla topu kazanarak topu ceza sahası içinde boş durumda olan Vinicius’a aktardı. Brezilyalı futbolcu müsait durumda yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top ağlara giderken skoru da 4-0’a taşıdı.

Milli futbolcu Arda Güler, 75. dakikada Jude Bellinham’ın yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın yıldızı Vinicius Junior da aynı dakikada yerini Endrick’e bıraktı. Maçta başka gol olmazken ev sahibi sahadan 4-0’lık skorla ayrıldı. Vinicius bugün yaptığı hat-trick ile ligde 8. golüne imza attı.

REAL 2 MAÇ SONRA KAZANDI

Ligin 11. haftasında ’El Clasico’da Barcelona’ya farklı mağlup olan Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de evinde İtalyan ekibi Milan’a 3-1 kaybetti. Madrid’in Valencia ile oynayacağı lig müsabakası da yaşanan sel felaketi nedeniyle ertelenmişti. Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, Osasuna galibiyetiyle birlikte 2 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Ligde 8. galibiyetini elde eden eflatun-beyazlılar, puanını 27’ye çıkardı. Bu sezon iyi bir çıkış yakalayan Osasuna 21 puanda kaldı.
Real Madrid, milli maçlar nedeniyle verilecek aranın ardından Leganes’e konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid
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