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Viraja hızlı giren hafriyat yüklü tır yan yattı: 1 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.07.2020 14:36 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde viraja hızla girdiği iddia edilen hafriyat yüklü tır devrildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde viraja hızla girdiği iddia edilen hafriyat yüklü tır devrildi. Kazada araçta sıkışarak yaralan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtarılırken tonlarca toprak ise yola saçıldı.
Kaza Gebze Arapçeşme Mahallesi TEM Otoyolu viyadük altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ferdi T. yönetimindeki 34 JH 6974 plakalı hafriyat yüklü tır, Çamaşır deresi olarak bilinen bölgede viyadük altında viraja hızlı girince kontrolden çıktı. Savrulan tır yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Dervilen tırda sıkışan sürücü yaralanırken kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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