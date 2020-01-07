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  4. Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Adıyaman Kahta karayolu üzerinde virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı.Kaza, Siverek Kahta Karayolu Kahta Çayı mevkiinde meydana geldi.

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı

Adıyaman Kahta karayolu üzerinde virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı.
Kaza, Siverek Kahta Karayolu Kahta Çayı mevkiinde meydana geldi. E.K. isimli sürücünün kullandığı 34 LL 0707 plakalı araç viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp şarampole uçtu.
Kazada sürücü E.K. ve F.Z. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan E.K. daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı

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Özgür Eczanesi
Merkez
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Merkez
Şifa Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Karanfil Eczanesi
Kahta
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