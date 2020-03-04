YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Viranşehir’de beton yol yapım çalışmaları

Viranşehir’de beton yol yapım çalışmaları

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.03.2020 16:56 | Son Güncelleme

Viranşehir’de beton yol programı dahilinde 5 mahalleye beton kaplama çalışmaları başlatıldı.Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin talep ve girişimleri üzerine 3.

Viranşehir’de beton yol yapım çalışmaları

Viranşehir’de beton yol programı dahilinde 5 mahalleye beton kaplama çalışmaları başlatıldı.
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin talep ve girişimleri üzerine 3. kısım beton yol programı dahilinde bulunan Kemberli, Yazgünesi, Malta,Gürpınar ve Yagızlar mahallelerinin grup yolunda beton kaplama çalışmalarına başladı.
Büyükşehir Belediyesi ile ilçede koordineli bir şekilde çalışma yürüttüklerini belirten Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, 5 Kırsal mahallenin grup yolunda 20 kilometrelik beton kaplama çalışmalarına başlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Başlatılan çalışmaların şimdi den mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Ekinci, Tevazu, samimiyet ve gayretle önce millet, önce memleket sloganıyla çalışmalara a devam ettiklerini belirtti.

Viranşehir’de beton yol yapım çalışmaları

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Başkan Işık, Macaristan’da

Başkan Işık, Macaristan’da

81 yıl sonra Ankara’ya bağlandı

81 yıl sonra Ankara’ya bağlandı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:25
Sabah
06:45
Öğle
12:42
İkindi
15:55
Akşam
18:28
Yatsı
19:43

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Bayık Eczanesi
Merkez
Baziki Eczanesi
Merkez
Dergah Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Urfa Eczanesi
Merkez
Buşmak Eczanesi
Akcakale
Gültepe Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

11 yaşındaki terör şehidi mezarı başında anıldı

11 yaşındaki terör şehidi mezarı başında anıldı

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime kar engeli

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime kar engeli

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.