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Viranşehir’de çölyak hastalarına gıda desteği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.05.2020 17:15 | Son Güncelleme

Viranşehir’de Ramazan Bayramı öncesi 98 çölyak hastasına gıda kolisi dağıtıldı.Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Ramazan Bayramı öncesi Çölyak Hastaları Derneği Başkanı Hasan Doğan ile birlikte ilçede bulunan 98 çölyak hastasına gıda kolisi dağıttı.

Viranşehir’de çölyak hastalarına gıda desteği

Viranşehir’de Ramazan Bayramı öncesi 98 çölyak hastasına gıda kolisi dağıtıldı.
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Ramazan Bayramı öncesi Çölyak Hastaları Derneği Başkanı Hasan Doğan ile birlikte ilçede bulunan 98 çölyak hastasına gıda kolisi dağıttı. İlçede bulunan 98 çölyak hastasına glütensiz gıda kolileri ve ekmek dağıtan Ekinci, “Çölyak bir hastalık değildir aslında. Sadece vücut bazı besinlere karşı hassasiyet gösterebilir ve buda kişide halsizliğe neden olur. Vücudunda bazı aksiliklere neden olabiliyor. Ramazan bayramı öncesi Dernek Başkanı Sayın Hasan Doğan ile birlikte 98 Çölyak Hastasına gıda kolisi dağıttık. Bundan sonra da onlara desteğimiz sürecek” ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’ye duyarlı davranışından dolayı çölyak hastaları adına teşekkür etti.

Viranşehir’de çölyak hastalarına gıda desteği

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