Viranşehir’de hizmet seferberliği devam ediyor

Viranşehir Belediyesi tarafından şehir merkezi ve kırsal mahallelere yapılan hizmet seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde kiraladığı 32 iş makinelerinin ardından hizmet ağını her geçen gün artırmaya devam eden Viranşehir Belediyesi, yaptığı hizmetlerle göz dolduruyor.

Üst yapı çalışmalarıyla kırsal mahalleler cazibe merkezi haline gelirken, yapılan hizmetler ile hem şehir merkezi hem de kırsal mahalleler modern görünümüne kavuşuyor.

İlçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, “Kırsal mahallerimize pek çok alanda önemli hizmetler götürmeye çalışıyoruz. Bu maksatla bugüne kadar bir çok kırsal mahallelerimizde stabilize yol ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının yapıldığını ve bu çalışmaların hızla devam ettiğini, yapılan çalışmaların acil ihtiyaç durumuna göre belli bir plan ve program doğrultusunda yapıldığını belirtmek istiyorum” dedi.

Çalışmaların hem Kırsal, hem de şehir merkezinde tüm hızıyla devam ettiğini anlatan Başkan Ekinci, “Hedefimiz, Viranşehir’de yaşayan tüm hemşehrilerimize eşit hizmet götürmek. Bu sebeple ilçemizin her bir köşesini ihya ederek, hep birlikte daha güzel bir ilçede yaşamanın yolunu arıyoruz” diye konuştu.

Viranşehir ilçesinin yaşanabilir ve örnek bir ilçe olması yolunda çalışmaların aralıksız sürdüğünün altını çizen Başkan Ekinci, “Yol bu ihtiyaçların en başında geliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da merkez ya da kırsal mahalle ayrımı gözetmeden Viranşehir Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her noktaya hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz. Yapılan çalışmaların mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.