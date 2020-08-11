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Viranşehir’de korona virüs denetimleri

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 11.08.2020 18:54 | Son Güncelleme

Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ve ilçe Belediye Başkanı Salih Ekinci, ikincisi gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine katıldı.Viranşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci beraberinde Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ve İlçe Emniyet Müdürü Kılıç Aslan ile birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından ikincisi gerçekleştirilen korona virüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında yapılan çalışmalara katıldı.

Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ve ilçe Belediye Başkanı Salih Ekinci, ikincisi gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine katıldı.
Viranşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci beraberinde Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ve İlçe Emniyet Müdürü Kılıç Aslan ile birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından ikincisi gerçekleştirilen korona virüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında yapılan çalışmalara katıldı. Zabıta, emniyet, jandarma, ilçe tarım ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan denetimlerde, hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin denetimler yaptı. Denetimlerde vatandaşlar, kurallara uyulması konusunda uyarıldı.
Kaymakam Dereci ve Belediye Başkanı Ekinci de pazar esnafları ve vatandaşlarla sosyal mesafe kurallarına göre sohbet ederek, kurallara uymanın önemine dikkat çekti. Ekinci, buradaki açıklamasında, "Bu illeti hep birlikte kurallara riayet ederek yeneceğiz. Bugün vatandaşımıza konunun önemini bir kez daha anlatıp, farkındalık oluşturmaya çalıştık. Her bir vatandaşımızın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istiyoruz. Bir kesim kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Hepimiz tedbirlerimizi en üst seviyede almaya devam edersek, korona virüsle mücadelede o denli başarılı oluruz” ifadelerini kullandı.

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