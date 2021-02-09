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Viranşehir’de OSB yolu genişliyor

09.02.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Viranşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunda genişletme ve düzenleme çalışması başlattı.Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin talimatları ile OSB’yi E-90 karayoluna bağlayan 1 buçuk kilometrelik yolda genişletme çalışmalarına başladı.

Viranşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunda genişletme ve düzenleme çalışması başlattı.
Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin talimatları ile OSB’yi E-90 karayoluna bağlayan 1 buçuk kilometrelik yolda genişletme çalışmalarına başladı. Yolun sağ ve solunda başlatılan genişletme çalışması ile 7 metrelik olan yol 15 metre olacak. Ekipler, yolda yapılacak stabilize, tesviye, sıkıştırma ve sulamanın ardından yolu asfalt serimine hazır hale getirecek. Görev ayırımı yapmadan ilçede üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Viranşehir’in ulaşım ağını sorunsuz hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Yoğun bir mesai ortaya koyan ekiplere kolaylıklar dileyen Başkan Ekinci, İnşallah burada ve şehrin diğer noktalarında sürdürdüğümüz yol genişletme ve açma çalışmalarımızla şehrimizin ulaşım ağını kısa süre içerisinde istenilen seviyeye getireceğiz" şeklinde konuştu.
Başlatılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren OSB Müdür Vekili Murat Alkan, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti.

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