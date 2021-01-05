Viranşehir’de spora tam destek

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci tarafından kurulan spor tesisleri genç ve çocukların geleceğine ışık oldu.

Göreve gelir gelmez rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra özellikle çocuk ve gençlere kucak açan Ekinci, kentin farklı mahallelerinde 5 adet Halı Saha, 5 Gençlik Merkezi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Viranşehir tarihinde bir ilk olan Kadın Voleybol Takımı ile kentin adının anılmasını sağladı. Viranşehir Belediyespor’un yanı sıra tüm amatör kulüplere de destek olan Ekinci, "Şalvarlı Tenis” ile Türkiye gündemine oturan Sarıbal Mahallesi’ni de çok amaçlı saha ve halı saha ile buluşturmaya hazırlanıyor. Ekinci, “Bu bilimsel gerçeklerden hareketle biz her yaş grubuna sporu özendirmenin yanı sıra özellikle çocuk ve gençlerimizin sporla sosyalleşmesini ve terör nifaklarından uzak tutulmasını sağlıyoruz. Çünkü çocuklarımız ve gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır. Onlara yaptığımız her yatırım bu vatana yapılmış yatırımdır. Bu nedenledir ki bundan sonraki projelerimizde de çocuk ve gençlerimiz hep öncelikli olacak” dedi.

