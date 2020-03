Virüse karşı detaylı önlemlere devam

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede pandemi ilan edilen Koronavirüs’e karşı tüm dünyada ciddi önlemler alınan Anadolu Üniversitesi virüs henüz Türkiye’de görülmeden önce almaya başladığı önlemlere hız kesmeden devam ediyor.

Virüsün önüne geçilmesi adına önemli bir misyon üstlenen ve toplumu bilgilendirici içerikler hazırlayan Anadolu Üniversitesi, bunun yanında kampüsün her bir noktasını düzenli olarak dezenfekte ederek sıkı tedbirler alıyor.

Koronavirüs’ün ortaya çıktığı ilk andan itibaren Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından önemli hazırlıklar yapılarak bir faaliyet planı oluşturan Anadolu Üniversitesi, kampüs içerisinde bulunan risk gruplarını belirleyerek işe başladı. Daha sonra ilk müdahale için gerekli tesisleri kuran üniversite, gerekli teçhizatı kısa sürede sağlayarak kampüsün her bir noktasını hızla dezenfekte etmeye başladı. Özellikle toplu kullanım alanları olan yemekhaneler, salonlar gibi mekanlar sürekli olarak kontrol edilerek, insan sağlığı adına alınabilecek tüm önlemler hayata geçirildi.

“Öğrencilerimiz ve personelimizin sağlığı için gereken tüm çalışmaları özveriyle yürütmeye devam ediyoruz”

Anadolu Üniversitesi’nin hızlı reaksiyon yeteneği ve kapsamlı çalışmaları ile öğrenci ve personellerin sağlığını korumak için gerekli tüm önlemleri aldığını ifade eden Rektör Çomaklı, “Devletin ilgili kurumlarınca alınan her türlü karar doğrultusunda öğrencilerimiz ve personelimizin sağlığı için gereken tüm çalışmaları özveriyle yürütmeye devam ediyoruz. Bu süreci, millet olarak kenetlendiğimizde en az zararla atlatacağımıza olan inancım tamdır.” dedi.

“Yemekhanelerde uygulanan tedbirler”

Bu doğrultuda öğrencilerin ve personellerin yemek hizmeti aldığı yemekhanelerde virüsün dünyada görüldüğü ilk günlerden itibaren hali hazırda bulunan önlemler artırılarak kapsamlı hale getirildi. Alınan önlemler kapsamında öğrencilerin uzaktan öğrenime geçmeleriyle birlikte, yapılan dezenfekte işlemleri personeller için devam ediyor. Yemekhanelerde bulunan tüm yüzeyler, uygun dezenfektanlar ile sürekli olarak temizleniyor. Ayrıca çiğ olarak tüketilecek tüm sebze ve meyveler, gıda ürünlerinde kullanılabilen dezenfektanlar ile yıkandıktan sonra yenilmeye hazır hale getiriliyor. Salonlarda oturma düzeni her masa arası en az 1,5 metre olacak şekilde ayarlanıyor ve her masaya yalnızca 1 sandalye yerleştirilerek sosyal mesafe korunuyor. Servis sırasında ekmek, su ve kaşık-çatallar, görevli personeller tarafından tepsilere konularak kişilerin nesnelere dokunmasının önüne geçiliyor. Bulaşıklarda ise 14 metre uzunluğundaki buharlı bulaşık yıkama makineleri ile termal dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Kullanılmakta olan tüm tabak, çatal-kaşık ve tepsiler 85 derecede bakteri ve mikroplardan arındırılıyor.