YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Virüse karşı psikolojik destek

Virüse karşı psikolojik destek

BURSA HABERLERİ  | 07.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kaygı yaşayan bireylere psikolojik destek amacıyla yeni bir telefon hattını hizmete aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kaygı yaşayan bireylere psikolojik destek amacıyla yeni bir telefon hattını hizmete aldı. Uzman psikologların kullanacağı (0224) 7163067 numaralı hat, herkese açık olacak ve hafta içi her gün 09.00 ile 17.30 saatleri arasında değerlendirilebilecek.
Korona virüsü (Covid-19) çıktığından beri tedbiri elden bırakmayan, Bursa’daki tüm toplu alanlar ile caddeleri düzenli olarak dezenfekte eden, ihtiyaç hisseden vatandaşların her türlü yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi, virüs salgını nedeniyle psikolojisi bozulan aile ile bireyleri de kapsama alanına aldı. Dünyanın geçtiği ekstrem durum nedeniyle kaygı yaşayan vatandaşlar için, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) bünyesinde yeni bir telefon hattı hizmete alındı. (0224) 7163067 numaralı hat, ‘alanlarında uzman 5 psikolog eşliğinde’ vatandaşların yaşadığı sıkıntılara çözüm arayacak.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım, konuya ilişkin açıklamada bulundu. BADEM olarak korona virüs nedeniyle normal danışan hizmetlerini ‘geçici olarak’ durdurduklarını, personel ve kurum enerjisini telefonla psikolojik destek hattına yönlendirdiklerini belirten Kaldırım, uygulamanın tehdit ortadan kalkıncaya kadar devam edeceğini söyledi. Telefonla destek hattına istisnasız tüm vatandaşların başvuruda bulunabileceğini vurgulayan Kaldırım, “İnsanlar gelinen süreçle alakalı çok fazla kaygı yaşıyor. Bu nedenle telefonla hattını devreye aldık. Bu süreçte özellikle çocukları evde tutmak zor. Bunun yanında bireylerin kendileri ya da aileleriyle ilgili durumlar da var. Tüm risklere karşı, işin eğitimini almış arkadaşlarımızla birlikte hemşerilerimize her türlü katkıyı sağlamak için hazırız” dedi.
BADEM’in normal şartlarda danışanların birebir destek aldığı bir birim olduğunu söyleyen Kaldırım, yüz yüze danışma işlemini ‘koronavirüsle mücadele esasları çerçevesinde’ durdurduklarını ifade etti. Kaldırım, “Hayat ne zaman normalleşirse, BADEM olarak faaliyetlerimiz de o zaman rutine dönecek” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Canpolat’tan Berat Kandili mesajı

Canpolat’tan Berat Kandili mesajı

Kırkağaçlı Gazi, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı

Kırkağaçlı Gazi, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı

Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası

Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası

Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı:

Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı:

Başkan Ataç’tan berat kandili mesajı

Başkan Ataç’tan berat kandili mesajı

Mersin’de nisan ayı su faturalarında korona virüs düzenlemesi

Mersin’de nisan ayı su faturalarında korona virüs düzenlemesi

Bursa Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
05:03
Sabah
06:31
Öğle
13:11
İkindi
16:48
Akşam
19:41
Yatsı
21:03

Bursa Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Ecemnaz Eczanesi
Osmangazi
Engin Eczanesi
Osmangazi
Gençer Eczanesi
Yildirim
Kardeş Eczanesi
Yildirim
Metro Eczanesi
Osmangazi
Yeni Vatan Eczanesi
Nilufer
Yılmaz Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Osmangazi’den örnek mücadele

Osmangazi’den örnek mücadele

Bursalılar evde kalmayınca emniyet tedbirleri artırdı

Bursalılar evde kalmayınca emniyet tedbirleri artırdı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.