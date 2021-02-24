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Virüsü hiçe sayarak doğum günü kutlayanlara ceza

24.02.2021 13:16 | Son Güncelleme:
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Virüsü hiçe sayarak doğum günü kutlayanlara ceza

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir parkta doğum günü kutlaması yapan 5 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında ’sosyal mesafe kurallarına uymama’ nedeniyle işlem yapıldı.İlçede bulunan Barış Manço Parkı’nda doğum günü kutlaması yapan grubu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir parkta doğum günü kutlaması yapan 5 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında ’sosyal mesafe kurallarına uymama’ nedeniyle işlem yapıldı.
İlçede bulunan Barış Manço Parkı’nda doğum günü kutlaması yapan grubu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar sonrası parka gelen polis ekipleri, doğum günü kutlaması yapan 5 kişiye işlem yaptı. Polis şahıslara koronavirüs tedbirleri kapsamında ’sosyal mesafe kurallarına uymama’ nedeniyle toplam 4 bin 500 TL cezai işlem uyguladı. Polis grubu, koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyararak dağıttı.
O sırada parkta bulunan vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti.

Virüsü hiçe sayarak doğum günü kutlayanlara ceza

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