Vitago, TRT ile yaptığı lisans anlaşmalarını genişletti

İSTANBUL (AA) - Tüketici sağlığı alanında yenilikçi ve yerli ürünlerle pazara giriş yapan ve TRT’nin bu alandaki tek üreticisi konumunda olan Vitago, geçen yıl yaptığı TRT lisans anlaşmasını yeni ürünler ekleyerek hem içerik hem de süre bakımından genişletti.

Tohum Holding’in tüketici sağlığı şirketi Vitago'dan yapılan açıklamaya göre, bu sözleşmeyle Vitago’nun çocuklara özel Vitago Kids markalı ürünleri TRT Çocuk'un sevilen çizgi film karakterleriyle "Eczane" raflarında yaygın şekilde yer alacak.

Portföyünde çiğnenebilir, likit ve sprey formdaki TRT lisanslı ürünleriyle çocuklara "kolay ve eğlenceli" bir vitamin deneyimi sunan Vitago Kids, TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa ve Pırıl arkadaşlarıyla üretilmeye ve çocuklarımızın bağışıklık sistemini desteklemeye devam edecek.

Açıklamada Vitago operasyon merkezinde yapılan anlaşma sonrasında yaptığı konuşmaya yer verilen Vitago Üst Yöneticisi (CEO) Yılmaz Yaman, çocuklara yönelik olarak yaptıkları birçok AR-GE çalışması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Türkiye’deki çocuklara yönelik ilk organik D vitaminini bu yılın başında pazara sunmuştuk. Bunlarla beraber sezona yönelik olarak yine Türkiye’de ilk olarak organik portakal yağı ile lezzetlendirilmiş vitaminli balık yağını çocuklarımızın kolay içebileceği şekilde hazırladık. Rafadan Tayfa ile bunu sunarken Pırıl karakteriyle cod liver oil olarak bilinen morina balığı karaciğer yağı ürünümüzün de AR-GE çalışmalarını hazırlıyoruz. Yakında onu da sunmuş olacağız. Ürünlerimizin kalitesi ve TRT karakterlerinin arkadaşlığı güzel bir sinerji oluşturdu. Vitago olarak Sağlık Bilimleri Üniversite ile yeni tarz çocuk destek ürünleri AR-GE çalışma hazırlığımız var. 2023 yılı için bu projeyi de devreye alacak şekilde odaklandık. Yenilenen ve güçlenen bu anlaşmanın taraflara hayırlı olmasını diliyoruz. Ülkemizin gözbebeği bir kurum olan TRT ile iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz."

TRT Lisanslı Ürünler Müdürü Maya Cüneyt de çocukların sağlığı için birçok üretici ile görüşüp nihayetinde Vitago ile bu anlaşmayı yaptıklarını belirterek, "Bu kapsamda güçlü üretim ve nitelikli AR-GE’si ile fabrikanın olanakları TRT çocuk karakterleri ile birleşince ortaya farklı ve yeni ürünler çıktı. TRT olarak TRT Market ve diğer kanallarımızdan yürüttüğümüz lisanslı ürün satışlarını genişletmeye ve Türkiye’de özel bir alanda çalışmalarımızı derinleştirmeye odaklanıyoruz. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

