Vites yükselttiler: Kızıl Goncalar'dan bomba gibi yeni fragman geldi! 'Tarikatlar kapatılsın!' mesajı olay oldu!

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Hikayesiyle, dizi tarihine oturacak yenilikleriyle gündemden düşmeyen Kızıl Goncalar, 30 eylül pazartesi akşamı ekranlarda yeni sezonun ilk bölümüyle yer alacak.

Heyecanla yeni bölümü beklenirken dizinin yayınlanan fragmanları da ses getirdi. Kızıl Goncalar'ın birinci fragmanında Meryem mürşidi öldürmek suçundan hapse girdiği ve Naim Efendi'nin Cüneyd'den boşanan Zeynep'e yine gelinlik giydirdiği görüldü. Vahit'in “O deccale bu dünyayı dar edeceğim. Aklını aldım, karısını da alacağım.” demesi de "Zeynep Cüneyt'in babasıyla mı evlenecek?" soruları soruldu. Bu şoke eden fragmanın ardından da dizinin ikinci fragmanı yayınlandı.

FRAGMAN BOMBA ETKİSİ YARATTI!

Yayınlanan fragmanda Vahit, Meryem'in "Mürşid Efendi'yi ben öldürdüm diyeceksin." sözleriyle tehdit etti. Vahit'in elinde olan dergah üyelerinin sanat merkezlerine saldırı düzenlendiği görüldü. Yüzleri maskeli birçok kişi heykellere saldırıyor.

Yeni sezonda iyice derinleşen tarikatları izleceğimiz dizinin yeni fragmanında Levent'in televizyona çıkıp "Tarikatlar kapatılmalıdır" sözleri ise izleyenleri şaşırttı. "Ortalık iyice karışacak." yorumları yapıldı.

Gelen yorumlardan bazıları...