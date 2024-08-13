Parmaklarınızı yedirtecek o airfryer lezzeti! İşte sosyal medyada viral olan çıtır makarna tarifi

Tarifin bu kadar popüler olmasının sebeplerinden biri de airfryerın sağlıklı pişirme yöntemlerinden biri olması. Geleneksel kızartma yöntemlerine kıyasla çok daha az yağ kullanarak aynı çıtırlığı yakalayabiliyorsunuz. Üstelik mutfakta yağ kokusu ve temizleme derdi olmadan keyifle hazırlayabileceğiniz bir tarif. Çıtır makarna, akşamları çay saatlerinde veya film izlerken atıştırmalık arayanlar için de ideal. Hem çocuklar hem de yetişkinler için lezzetli bir seçenek olan bu tarifi denemek için hala tereddüt ediyorsanız, bir an önce mutfağa girip denemenizi öneririz!

Airfryerda çıtır makarna tarifi

MALZEMELER

Makarna

Zeytinyağı

Parmesan

İtalyan Baharatı

TARİF

Evde kalan makarnalarınızı ya da haşladığınız makarnaları bir kapta zeytinyağı, parmesan peyniri ve İtalyan baharatı ile karıştırın.

Karıştırdığınız harcı airfreyer'ın haznesine yerleştirin ve sıcaklığı 200 dereceye, dakikayı da 10 dakikaya ayarlayarak makarnalar çıtır çıtır olana kadar pişirin.

Pişen çıtır makarnanızı altına peçete koyduğunuz bir servis tabağına alın.

Küçük bir kaseye sevdiğiniz bir sos türünü koyun.

Makarnayı sıcak şekilde servis edin.

Afiyet olsun!

Tarifte kullanılan malzemeler

1. Mutfakta zaman kazanırken lezzetten ödün vermeyenler için: Philips HD9870/20 7.3 L Beyaz XXL Airfryer

Yemek pişirme deneyimini bir üst seviyeye taşımanın zamanı geldi diyorsanız Philips markasının Smart Sensing Teknolojisiyle zahmetsizce mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlayan airfryer modeline bir göz atmak isteyebilirsiniz. Fat Removal Teknolojisi ile leziz ve çıtır yemekler hazırlarken fazla yağdan da kurtulabileceğiniz airfryera favori yemeklerinizi kaydedebilir ve Sıcak Tutma özelliği ile her zaman servise hazır tutabilirsiniz. Ayrıca, HomeID uygulaması ile 500'den fazla tarifle her gün farklı lezzetler deneyebileceğiniz airfreyerın QuickClean işlevi ile temizliği de zahmetsizce halledebilir, tüm çıkarılabilir parçalarını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Philips Airfryer'ın özellikle kızartma seven ama sağlıklı alternatifler arayanlar için ideal olduğunu yazan kullanıcılar, airfryerın yağsız veya çok az yağla bile mükemmel sonuçlar verdiğini ve lezzetli kızartmalar hazırladığını belirtiyorlar. Çıkarılabilir parçalarının mutfakta vakit kazandırdığını söyleyen pek çok kişi kullanım kılavuzunun internetten indiriliyor olmasını küçük bir dezavantaj gibi görse de sağladığı performansla bu eksiyi fazlasıyla telafi ettiğinin altını çiziyor.

2. Hem estetik hem de işlevsellik arayanlara: Cosori 5.5 L Kırmızı Yağsız Fritöz

Cosori 5.5 L Kırmızı Yağsız Fritöz, 1700W gücü ile hızlı ısınma gerçekleştirerek zaman kaybetmeden yemeklerinizi hazır hale getirir. 11 önceden ayarlanmış programı ile farklı yemekler için en uygun pişirme ayarlarını tek dokunuşla seçebileceğiniz airfryerın PFOA ve BPA içermeyen yapışmaz sepeti, yiyeceklerin yapışmasını önler ve bulaşık makinesinde kolayca temizlenebilir. Ayrıca, Ön Isıtma ve Sıcak Tutma işlevleriyle yiyeceklerinizi her zaman en taze haliyle sunabileceğiniz ürününün yanında gelen 100 çok dilli tarif kitabı ile mutfağınızda yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Cosori'ye "Bu cihaz mutfağımın vazgeçilmezi oldu!" diyenlerin sayısı az değil. Güçlü ısıtma performansı ve pratik kullanımıyla dikkat çeken Cosori airfryer, pizza, patates ve et gibi yiyeceklerde kısa sürede mükemmel sonuçlar vermesiyle herkesin gönlünde taht kurmuş. 230 dereceye kadar çıkabilen sıcaklığı ve hızlı ısınması sayesinde yemekleri kısa sürede hazırlayabildiklerini söyleyenler ürünün tek eksik yanı olarak Bluetooth özelliğinin olmamasından söz ediyor.

3. Napoli’den doğan klasik lezzet: Barilla Tortiglioni Makarna (9x500 gr)

Napoli'nin geleneksel mutfağından gelen en eski ve en sevilen makarna çeşitlerinden biri olan ve spiral çizgileri ile diğer makarnalardan ayrılan Tortiglioni, yoğun kıvamlı soslarla mükemmel bir uyum yakalıyor. Durum buğdayı irmiğinden yapılan makarna, 12 dakikada ideal kıvamına ulaşıyor ve her lokmada İtalya sokaklarında geziniyormuş hissi uyandırıyor. Toplamda 9 adet 500 gramlık makarnaların yer aldığı paketiyle Barilla Tortiglioni, makarna severler kadar büyük aileler için de ideal bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

Özellikle soslu makarnalara harika bir uyum sağlayan Barilla Tortiglioni makarnayı pek çok kişi ailece severek tükettiğini söylüyor. Biraz daha diri bir kıvam için önerilen süreden 1-2 dakika az pişirmeyi tavsiye edenler fazla pişse bile dağılmamasını bu makarnayı özel kıldığından bahsediyor.

4. Yemeklerinizi ağırlaştırmadan lezzet katan: Komili Riviera Pet Şişede Zeytinyağı (1 lt)

Komili Riviera, zeytinyağının kendine has tadını yoğun hissettirmeden yemeklerine hafif bir lezzet katmak isteyenler için mükemmel bir alternatif. Yemeklerinizin doğal tadını koruyarak hafif bir aroma sunan 1 litre pet şişede sunulan zeytinyağı, günlük kullanım için ideal ve yemeklerinize tat katarken sağlıklı bir seçim yapmanızı sağlıyor. Ayrıca glütensiz yapısıyla da her tür diyet için uygun bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

Komili’nin Riviera zeytinyağı, sıcak yemeklerde lezzetiyle öne çıkıyor. Uzun raf ömrü ve uygun fiyatı sayesinde sık sık tercih edilen ürün, kullanıcıların anlattığına göre özellikle de hızlı pişirilen yemeklerde yoğun aroması ile fark yaratıyor.

5. Kusursuz sonuçlar veren: Microplane Paslanmaz Çelik Bıçaklı Siyah İnce Mutfak Rendesi

İnce sebze ve meyve rendeleme işlemleri için elinizden düşmeyecek bir araç olan Microplane’in Paslanmaz Çelik Bıçaklı Siyah İnce Mutfak Rendesi, keskinliği ile rendeleme işini zahmetsiz hale getiren bir yardımcı. Kaydırmaz lastik ayağı ve soft-touch tutacağı ile güvenli ve rahat bir kullanım yaşatan ABD menşeli ürün, mutfakta profesyonel bir deneyim sunarak Parmesan gibi sert peynirlerden tarçın gibi rendelemesi zor baharatlara kadar her türlü besini çabucak rendeleyerek işinizi kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Sert peynirden sarımsağa kadar her şeyi kolayca rendeleyebiliyorum." yorumlarına sıklıkla rastladığımız paslanmaz çelik bıçaklı Microplane’in mutfak rendesi, üstün keskinliği ve ergonomik tasarımıyla mutfakta vazgeçilmez bir gereç. Temizliğinin de oldukça kolay olduğunu belirten kullanıcılar, rendenin "Gerçekten verdiğiniz paraya değer bir ürün." olduğundan bahsediyor.

6. İtalyan mutfağını yemeklerinize taşıyan: Hayfene İtalyan Baharat Karışımı (90 gr)

İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerini mutfağınıza taşıyan Hayfene İtalyan Baharat Karışımı'nın içeriğinde fesleğen, kekik, biberiye gibi Akdeniz bitkileri ile soğan granül, tatlı pul biber ve mercanköşk bulunuyor. Bu eşsiz karışım, yapacağınız makarna ve pizza soslarından, fırın yemeklerine kadar birçok tarifte kullanılabiliyor. Salatalarına, omletlerine ve zeytinyağlı soslarına İtalyan esintisi katmak isteyenler için ideal bir baharat karışımı olan ürün, İtalya mutfağını adeta bir kavanoza sığdırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Hayfene markasının İtalyan baharat karışımının salatalardan beyaz et yemeklerine kadar her yemeğe harika bir lezzet kattığını söyleyenler ürünün çok başarılı bir karışım olduğunu ve hangi yemeğe ekleseler tadını bir anda değiştirip zenginleştiğini vurguluyorlar.

7. İtalya'nın en klasik lezzetlerinden olan: Barilla Basilico (Fesleğenli Domates) Makarna Sosu (400 gr)

Koruyucu içermeyen ve mevsiminde toplanmış sebzelerle yapılan Barilla Basilico Makarna Sosu, İtalyan tarlalarından özenle toplanmış domates ve taze fesleğenle hazırlanıyor. Verdiğimiz çıtır makarnanın yanına da çok iyi bir eşlikçi olan hazır sos, glütensiz içeriğiyle de mutfakta her zaman elinizin altında olabilecek bir lezzet!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar tarafından lezzetli ve doğal aromasıyla öne çıkan Barilla’nın fesleğenli domates sosunun "Koruyucu madde içermemesi de büyük bir artı." olarak görülüyor. Doku, lezzet ve aroma açısından beklentileri fazlasıyla karşıladığını vurgulayanlar, özellikle sıcak yemeklerde kullanıldığında mükemmel sonuç verdiğinden ve her yemeğe İtalyan mutfağından bir dokunuş kattığından bahsediyor.

8. Geleneksel yöntemlere sadık kalan: Dupnisa Çiftliği Koyun Eski Kaşar Peyniri (250 gr)

Parmesan peynirine alternatif olarak Türk damak zevkine daha uygun bir peynir için Dupnisa Çiftliği'nin %100 şirden maya ile geleneksel yöntemlere uygun olarak üretilen eski kaşar peyniri çok iyi bir tercih olacaktır. Istranca Dağları'nın zengin bitki örtüsüyle beslenen hayvanların sütünden üretilen peynir, sulu haşlama tekniğiyle hazırlanıyor ve kendine özgü aromasıyla damaklarda kalıcı bir tat bırakıyor. Sadece bu tarif için değil sert yapısıyla parmesan peynirine iyi bir muadil olan eski kaşar, yoğun aromasıyla yaptığınız pek çok yemeğe yakışacak bir gıda.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.