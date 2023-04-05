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Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin tercihi Samsonite çantaları keşfedin

04.04.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsonite; dünya genelinde seyahat ürünleri, sırt çantaları ve laptop çantaları konusunda lider bir marka. Kaliteli ürünleri ve yenilikçi tasarımlarıyla seyahatseverlerin vazgeçilmezlerinden biri olan Samsonite çantalar bir kez alıp uzun yıllar kullanabileceğiniz kalitede. Siz de Samsonite çantalara dolabınızda yer açmak isterseniz sizin için seçtiğimiz ürünlere mutlaka bir göz atmalısınız.

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin tercihi Samsonite çantaları keşfedin

Samsonite markasının ürünleri, dayanıklılık ve fonksiyonellik açısından rakiplerinden ayrılır. Her ürün, yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretilir ve titiz bir şekilde tasarlanır. Bu nedenle, Samsonite ürünleri hem stil sahibi hem de işlevsel olmasıyla dikkat çeker. Siz de, size uzun yıllar hizmet edecek ve seyahatlerinizi daha keyifli hale getirecek hem şık hem işlevsel hem de dayanıklı bir çanta arıyorsanız Samsonite ürünlerini keşfedebilirsiniz. Sizin için en iyi modelleri seçtik. İşte o çantalar!

1. SAMSONITE KH8-14-003 17.3 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-04-04T145130.442

Ürün özellikleri

  • Modern ve Unisex tasarım.
  • Çekçekli çantalara entegre imkanı sağlayan akıllı kılıf.
  • Kabloların çanta bölmelerinden geçmesine izin vererek elektronik cihazları çıkarmadan şarjda tutan kablo yönetim sistemi.
  • Genişletilebilir çanta.
  • 17,3 inç uyumlu notebook bölümü.
  • Suya dayanıklı dizüstü bilgisayar ve tablet bölmesi.
  • Cihazınızı şarj etmek için USB bağlantı .
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2. SAMSONITE KH8-09-002 15.6 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-04-04T144850.438

Ürün özellikleri

  • Modern ve unisex tasarım.
  • Çekçekli çantalara entegre imkanı sağlayan akıllı kılıf.
  • Yumuşak yapıda, rahat ve dayanıklı taşıma kolu ve ayarlanabilir omuz askıları
  • Easy Pass: Kabloların çanta bölmelerinden geçmesine izin vererek elektronik cihazları çıkarmadan şarjda tutan, belge ve kişisel eşyalara uygun iç bölmeler
  • Geniş renk skalası.
Ürünü İncele

3. Samsonite CC8-19-001 14.1 inç Network 3 Dizüstü Bilgisayar Çantası

Adsız tasarım - 2023-04-04T144710.493

Ürün özellikleri

  • Önde 2 adet fermuarlı organizasyon bölümü.
  • Maksimum koruma sağlayan güçlendirilmiş notebook bölümü.
  • Kullanım konforu sunan yumuşak yapıda dolgulu sırt bölümü.
  • Ayarlanabilir rahat omuz askıları.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Oldukça kaliteli bir ürün, ince ve şık tasarımlı tavsiye edilir."

  • "Notebook taşımak için ideal bir çanta. Koruyuculuğu yüksek ve iç cepleri ile kullanışlı."
Ürünü İncele

4. SAMSONITE KI3-09-005 17.3" Network 4 Notebook Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-04-04T144033.438

Ürün özellikleri

  • Dayanıklı, esnek ve çevreye duyarlı kumaş teknolojisi.
  • Daha çağdaş bir görünüm için metal Samsonite logosu.
  • Modern bir görünüm için küçük kontrast renk vurguları.
  • Çekçekli çantalara entegre edilmeye imkan sağlayan arka bölüm.
  • Belge ve kişisel eşyalarınıza uygun iç tasarım.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tam 15 saatte elime ulaştı, ürün orijinal. Faturayla sisteme kaydediyorsunuz. Fiyat performans ürünü. Tavsiye ederim."

  • "Çok kaliteli, kullanışlı."
Ürünü İncele

5. SAMSONITE KH8-14-002 15.6 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-04-04T145803.495

Ürün özellikleri

  • Modern ve unisex tasarım.
  • Çekçekli çantalara entegre imkanı sağlayan akıllı kılıf.
  • Yumuşak yapıda, rahat ve dayanıklı taşıma kolu ve ayarlanabilir omuz askıları.
  • Kabloların çanta bölmelerinden geçmesine izin vererek elektronik cihazları çıkarmadan şarjda tutan kablo yönetim sistemi.
  • Belge ve kişisel eşyalara uygun iç bölmeler.
Ürünü İncele

6. SAMSONITE KA6-09-001 15.6" Securipak Notebook Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-04-04T143900.400

Ürün özellikleri

  • Suya ve çevresel etkenlere karşı dayanıklı, esnek ve çevreye duyarlı kumaş teknolojisi.
  • Kontrol noktalarında bilgisayarın çanta dışına çıkarılmasına gerek bırakmayan ergonomik tam açılır tasarım.
  • Üstün koruma sağlayan güçlendirilmiş laptop ve tablet bölümü.
  • Gece kullanımında farkındalığı arttırmak için reflektörlü ön şerit.
  • Üstte kolay erişilebilir gözlük ve aksesuar cebi, dahili USB port.
  • Geniş renk skalası.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fotoğrafta göründüğünden daha büyük ve güzel. Bayıldık."

  • "Ürün resimlerdekinin fazlası, çok modern. İç detayları iyi, geri dönüşüm malzemeden yapılmış. Sırt kısmında bavul sabitleme bile var. Alın ve hemen kullanmaya başlayın derim."
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7. SAMSONITE KF9-01-001 14.1 Mysight Notebook Çantası

Adsız tasarım - 2023-04-04T143806.465

Ürün özellikleri

  • Dayanıklı, esnek ve çevreye duyarlı kumaş teknolojisi.
  • Modern bir görünüm için küçük kontrast renk vurguları.
  • Belge ve kişisel eşyalarınıza uygun iç tasarım.
  • Elektronik cihazların her an şarj edilmesini sağlayan USB Portu.
  • Çekçekli çantalara entegre edilmeye imkan sağlayan arka bölüm.
  • Yumuşak yapıda, rahat ve dayanıklı taşıma kolu ve ayarlanabilir omuz askısı.
  • Kabloların çanta bölmelerinden geçmesine izin vererek elektronik cihazları. çıkarmadan şarjda tutan kablo yönetim sistemi.
  • Maksimum koruma sağlayan güçlendirilmiş notebook ve tablet bölmeleri .
  • Tüm modellerde çıkarılabilir fermuarlı çanta.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "14 inçlik dizüstü bilgisayarım ve iPad Pro 12.9" için mükemmel."

  • "Ürün bir dizüstü bilgisayar, kulaklık ve iş belgeleri taşımak için mükemmel. Ayrıca bir el bagajı ile birleştirmek için de. Çok şık. Çıkarılabilir USB kablosu ekstra. Gerçekten kullanışlı."
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8. SAMSONITE CM5-09-005 Guard IT 2.0 Notebook Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-04-04T143726.831

Ürün özellikleri

  • Kişisel eşyalar için önde kolay erişimli fermuarlı aksesuar cebi.
  • Körüklü ve organizasyon bölümlü fermuarlı ön bölüm.
  • Belgeler için organizasyon bölümüne ve kablolar için ayrı bir cebe sahip sahip ana bölme.
  • Üstün koruma sağlayan güçlendirilmiş laptop ve tablet bölümü.
  • Güneş gözlüğü, biletler ve diğer küçük eşyalar için yumuşak dokunuşlu üst servis cebi.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün kaliteli bir çok bölmeye sahip. Tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor."

  • "14.1 inç Dell bilgisayarıma tam uyumlu. İhtiyacım olan tüm gözler mevcut. Kaliteli bir ürün."
Ürünü İncele

9. SAMSONITE KF9-09-001 14.1" Mysight Notebook Çantası

Adsız tasarım - 2023-04-04T143655.987

Ürün özellikleri

  • Dayanıklı, esnek ve çevreye duyarlı kumaş teknolojisi.
  • Modern bir görünüm için küçük kontrast renk vurguları.
  • Belge ve kişisel eşyalarınıza uygun iç tasarım.
  • Elektronik cihazların her an şarj edilmesini sağlayan USB Portu.
  • Çekçekli çantalara entegre edilmeye imkan sağlayan arka bölüm.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çanta çok iyi, çok rahat, her şeyi saklayabileceğiniz ve iyi organize edebileceğiniz birçok cebi var. 11 inç iPad'im mükemmel bir şekilde uyuyor ve bol miktarda alana sahip, şiddetle tavsiye ediyorum. Hala anlamadığım tek şey, dışarıdaki USB'nin ne için olduğu."

  • "Dizüstü bilgisayar artı birkaç aksesuar için aldım, her şey harika!"
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10. Samsonite 16N-01-006 Qibyte Notebook Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-04-04T143526.549

Ürün özellikleri

  • Hafif, esnek ve dayanıklı kumaş yapısı
  • Önde iki adet yatay organizasyon bölümü
  • Tüm modellerde çıkarılabilir fermuarlı çanta

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu çanta hem son derece şık, hem de son derece kullanışlı. İki buçuk senedir sürekli olarak kullandığım laptop çantam bu. İçinde bol bol göz var ve her biri çok iyi düşünülmüş ve tasarlanmış. Sökülüp takılabilen kalemliği ve anahtarlık kısmı da çantaya dahil. Zamanında yaptığım ve iyi ki dediğim alışverişlerden. Seneler geçse de kalitesinden hiçbir şey kaybetmedi."

  • "Gündelik iş kullanımı için çok uygun bir çanta. Ayrıca hem görünüş olarak hem de fermuarları çok kaliteli. Bir arkadaşım bende görüp bir küçük boyunu sipariş etti."
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