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Vitesse'de 8 kişi koronavirüse yakalandı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.09.2020 15:03 | Son Güncelleme

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Vitesse'de teknik direktör Thomas Letsch dahil teknik ekipten 8 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Vitesse'de 8 kişi koronavirüse yakalandı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Vitesse'de teknik ekipten 8 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Alman çalıştırıcı Letsch'in de dahil olduğu 8 çalışanın takımdan ayrılarak izolasyon sürecine girdikleri belirtildi. Vitesse'nin 19 Eylül Cumartesi günü Sparta'yı konuk edeceği lig maçında 52 yaşındaki Letsch, takımının yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

(AA)

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