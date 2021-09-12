Vitor Pereira: 1 puan beni mutlu etmiyor

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, 1-1 sona eren Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Zorlu bir maçtı. Diğer maçlarda olduğu gibi takım ruhunu sahada gösterebildik. Savaştık, koştuk, bastık. Yine de problemlerimiz vardı. Gelenler, sakatlıktan dönenler vardı. Milli takımdan dönenler de vardı, nasıl döndüklerini bilmiyorduk. Bu oyuncularımızın kaynaşmasını sağlamamız için kısıtlı zamanımız vardı. Çok fazla bilinmeyen vardı. Maç içinde bazı problemler yaşadık. Bütün hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışacağız. Maçta kırılma anları vardı. Çok fazla oyun durdu sakatlıklar ve yere yatanlar nedeniyle. Geçtiğimiz maçlarda gösterdiğimiz bazı olumlu şeyleri gösteremedik."

"Taraftarlarımız fantastikti. Bugün onlara 3 puan veremedik. Sakatlıkların durumuna bakmalıyız. 1 puan beni mutlu etmiyor. Her maç 3 puan isterim. Ancak takımımın gösterdiği ruhtan ötürü mutluyum. Kazanmak mümkün olmadı maalesef ama takımın gösterdiği ruh mutluluk verici. Dinleneceğiz, çalışacağız ve bir sonraki maçımıza bakacağız.

"Herkes maçı izledi. Yüksek ritmde oynatmaya çalışıyorum takımı. Diğer takımlar istediği gibi oynayabilir ama hakemler oyunu korumalı, bu kadar durmasına izin vermemeli. Ben bunları bahane göstermem. Kazanmamız gerekiyordu."

