Vitor Pereira çöküş dönemine girdi! Son 1 ayda...

Brezilya temsilcisi Flamengo'nun hocası Vitor Pereira, takımı bir türlü toparlayamıyor. Son 1 ayda başarısız sonuçlar alan tecrübeli çalıştırıcının koltuğu sallanıyor.
Vitor Pereira yönetiminde Flamengo, 1 ay içinde;
1-) Brezilya Süper Kupası'nı Palmeiras'a kaptırdı.
2-) Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Al Hilal'e elendi.
3-) Recopa Sudamericana finalinde Independiente del Valle'ye mağlup oldu.
Vitor Pereira'nın aldığı bu kötü sonuçların ardından Flamengo yönetimi yeni teknik direktör arayışlarına başladı.