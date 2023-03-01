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Vitor Pereira çöküş dönemine girdi! Son 1 ayda...

01.03.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemiz takımlarından Fenerbahçe'de iki kez görev yapan Vitor Pereira'nın kariyeri istediği gibi gitmiyor. Şimdilerde Brezilya ekibi Flamengo'yu çalıştıran Portekizli ismin son 1 ayda aldığı başarısız sonuçlar başını ağrıtıyor.

Vitor Pereira çöküş dönemine girdi! Son 1 ayda...

Brezilya temsilcisi Flamengo'nun hocası Vitor Pereira, takımı bir türlü toparlayamıyor. Son 1 ayda başarısız sonuçlar alan tecrübeli çalıştırıcının koltuğu sallanıyor.

1 AYDA KABUSU YAŞADI

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Vitor Pereira yönetiminde Flamengo, 1 ay içinde;

1-) Brezilya Süper Kupası'nı Palmeiras'a kaptırdı.

2-) Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Al Hilal'e elendi.

3-) Recopa Sudamericana finalinde Independiente del Valle'ye mağlup oldu.

KOLTUĞU SALLANIYOR

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Vitor Pereira'nın aldığı bu kötü sonuçların ardından Flamengo yönetimi yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

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Vitor Pereira fenerbahçe takım portekizli

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