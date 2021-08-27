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Vitor Pereira'dan altyapıya tebrik

27.08.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 yenerek gruplara kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, "Altyapıdan gelen oyuncularımızla karakterli, güçlü ve kaliteli bir oyun ortaya koyduk. Altyapımıza dikkat çekmek ve tebrik etmek istiyorum" dedi.

Vitor Pereira'dan altyapıya tebrik

Genç futbolcuların "güçlü, kaliteli ve karakterli" olduğunu belirten Pereira, "Altyapıdan gelen oyuncularımızla karakterli, güçlü ve kaliteli bir oyun ortaya koyduk. Altyapımıza dikkat çekmek ve tebrik etmek istiyorum. Arda 16, Muhammed 20, Fatih 18 yaşında. 21 yaşında Ferdi ve 23 yaşında Altay var. Deneyimli oyuncularımız da güçlü ve karakterliler, bunu sahaya yansıttılar" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam "Sahada koşan, mücadele eden, takım savunmasını iyi yapan bir Fenerbahçe var. Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe final oynayabilir mi?" şeklindeki soruya, "Pek çok sakatlık ve şansızlıkla mücadele ettik. Bugün de futbolcularımın çok koşup savaşacağını biliyordum. Taktik ve sahada dizilişten daha önemlisi takım ruhu ve birlikte mücadele etmek. Zaten bunu yaptıktan sonra başarı da geliyor" yanıtını verdi.

Çalışan ve iyi oynayan futbolcuya forma verdiğini vurgulayan Pereira, "Kafasında ideal 11'i olan bir teknik direktör değilim. Formayı hak eden tüm futbolculara şans vermeye çalışan biriyim. Gençler, genç oldukları için değil kaliteli ve karakterli oldukları için oynuyorlar. Biz, onlara inanıyoruz. Gençler böyle çalışmaya devam ettikçe şans bulmaya da devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu Mesut Özil'i de öven Portekizli çalıştırıcı, "Mesut'un oynadığı takımlarda forma giymek çok kolay bir iş değil. Buna rağmen Mesut'un kişiliği aynı. Onun gibi kariyer yapabilmek için güçlü, karakterli ve kaliteli olmak gerekir. Mesut da çok çalışarak gençlere deneyimini aktarmak istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Pareria, karşılaşmada hat-trick yapan Enner Valencia'yı da basın toplantısında tebrik etti.

KOSKELA: BÖYLE BİR SONUÇ BEKLEMİYORDUK

HJK Helsinki'nin Teknik Direktörü Toni Koskela ise maça iyi hazırlanmalarına rağmen hayal kırıklığına uğradıklarını ifade ederek, "Bireysel ve ekip olarak en iyiye ulaşmamız gerektiğini biliyorduk. Böyle bir sonuç beklemiyorduk, başaramadık hayal kırıklığına uğradım" diye konuştu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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