Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza dev teklif! Büyük müjde

İngiltere ekiplerinden Nottingham Forest, Archie Brown için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Sarı-lacivertli ekip İngiliz oyuncu için görüşmelere resmen başladı.

Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza dev teklif! Büyük müjde
Burak Kavuncu
Archie Brown

Archie Brown

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı genç sol bek Archie Brown, Avrupa ekiplerinin radarına girmeyi başardı. Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’ın resmi teklif yaptığı öğrenilirken, sarı-lacivertli yönetimin cevabı net oldu.

ARCHIE BROWN’A PREMIER LIG KANCASI! 16 MİLYON EUROLUK TEKLİF

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Archie Brown için transfer kazanı kaynamaya başladı. İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest, 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için sarı-lacivertli kulübe 16 milyon Euro tutarında resmi bir teklif sundu.

FENERBAHÇE'DEN KARŞI TEKLİF...

Genç oyuncunun potansiyeline güvenen ve düşük bir rakama elden çıkarmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi ise bu teklife karşı talebini iletti. Sarı-lacivertlilerin, Brown için 18 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ve pazarlıkların bu rakam üzerinden devam edeceği kaydedildi. Eğer transfer belirtilen rakamlarla gerçekleşirse, Archie Brown kulüp tarihinin en yüksek bedelli bek satışlarından biri olarak kayıtlara geçecek.

VITOR PEREIRA AJANDASINA NOT ALDI!

Fenerbahçe ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelelerinde Archie Brown'u göz hapsine alan teknik direktör Vitor Pereira, ajandasına notlarını aldı. Yıldız ismin ilk maçta yedek kulübesinde olması üzerine, ikinci maçta daha yakından takip eden Pereira oyuncuya tam not verdi. Öte yandan sezonun geri kalan kısmında da oyuncuyu scout ekiplerine izleten ünlü hoca aldığı geri bildirimler karşısında olumlu rapor hazırladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Victor Osimhen'den Fenerbahçe itirafı! "Oynadığımız en iyisiydi"Victor Osimhen'den Fenerbahçe itirafı! "Oynadığımız en iyisiydi"
FIFA'dan futbolun dengesini değiştirecek yeni kural önerisi!FIFA'dan futbolun dengesini değiştirecek yeni kural önerisi!
Anahtar Kelimeler:
transfer Vitor Pereira fenerbahçe Archie Brown Nottingham Forest
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

Zuhal Böcek bu sabah gözaltına alındı!

Zuhal Böcek bu sabah gözaltına alındı!

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali gündemde

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali gündemde

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

En Çok Aranan Haberler

