Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza dev teklif! Büyük müjde

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı genç sol bek Archie Brown, Avrupa ekiplerinin radarına girmeyi başardı. Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’ın resmi teklif yaptığı öğrenilirken, sarı-lacivertli yönetimin cevabı net oldu.

ARCHIE BROWN’A PREMIER LIG KANCASI! 16 MİLYON EUROLUK TEKLİF

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Archie Brown için transfer kazanı kaynamaya başladı. İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest, 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için sarı-lacivertli kulübe 16 milyon Euro tutarında resmi bir teklif sundu.

FENERBAHÇE'DEN KARŞI TEKLİF...

Genç oyuncunun potansiyeline güvenen ve düşük bir rakama elden çıkarmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi ise bu teklife karşı talebini iletti. Sarı-lacivertlilerin, Brown için 18 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ve pazarlıkların bu rakam üzerinden devam edeceği kaydedildi. Eğer transfer belirtilen rakamlarla gerçekleşirse, Archie Brown kulüp tarihinin en yüksek bedelli bek satışlarından biri olarak kayıtlara geçecek.

VITOR PEREIRA AJANDASINA NOT ALDI!

Fenerbahçe ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelelerinde Archie Brown'u göz hapsine alan teknik direktör Vitor Pereira, ajandasına notlarını aldı. Yıldız ismin ilk maçta yedek kulübesinde olması üzerine, ikinci maçta daha yakından takip eden Pereira oyuncuya tam not verdi. Öte yandan sezonun geri kalan kısmında da oyuncuyu scout ekiplerine izleten ünlü hoca aldığı geri bildirimler karşısında olumlu rapor hazırladı.