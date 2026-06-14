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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuların listesini belirledi!

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de, transfer limitlerini açmak ve bütçe yaratmak adına takımdan gönderilecek isimler netleşti. Fred, Nelson Semedo ve Musaba gözden çıkarılırken, Kante ve Talisca gibi dünya yıldızları için de gelecek teklifler beklenecek.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuların listesini belirledi!
Emre Şen

Fenerbahçeli taraftarların özlemle beklediği şampiyonluk kadrosuna kavuşması için sarı-lacivertli yönetim mesaisini hızlandırdı. Yeni transferlere yer açmak ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerinde elini rahatlatmak isteyen Fenerbahçe, stratejisinde önceliği oyuncu satışına verdi. Yapılan planlama doğrultusunda takımdan ayrılacak ve teklif değerlendirilecek isimler tek tek belirlendi.

BİLETİ KESİLEN İSİMLER: FRED, SEMEDO VE MUSABA

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe den ayrılacak oyuncuların listesini belirledi! 1

Teknik heyetin raporu ve yönetimin kararı doğrultusunda takımda düşünülmeyen isimlerin başında Nelson Semedo, Anthony Musaba ve Fred geliyor. Sarı-lacivertli kurmayların, bu üç oyuncuyu tamamen gözden çıkardığı ve menajerlerine kulüp bulmaları yönünde resmi talimat verdiği öğrenildi.

OOSTERWOLDE VE BROWN İÇİN TEKLİFLER BELİRLEYİCİ OLACAK

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe den ayrılacak oyuncuların listesini belirledi! 2

Kadroda rotasyon oyuncusu konumunda olan Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'un takımdaki geleceği ise tamamen kulübe ulaşacak resmi tekliflerin boyutuna bağlı. Yönetim, bu oyuncular için tatmin edici bonservis bedelleri teklif edilmesi halinde ayrılıklarına onay verecek. Öte yandan takımın genç yeteneklerinden Sidiki Cherif’in ise daha fazla süre alıp deneyim kazanması amacıyla önümüzdeki sezon bir başka takıma kiralık olarak gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

KANTE, TALISCA VE EDERSON'A "ASTRONOMİK" AÇIK KAPI

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe den ayrılacak oyuncuların listesini belirledi! 3

Mali yapıyı dengelemek ve transferde manevra alanını genişletmek için sınırları zorlamaya kararlı olan Fenerbahçe yönetimi, takımın yüksek bütçeli yıldızlarını da vitrine koyuyor. Gelen bilgilere göre; kapıyı çalacak kulüplerden "astronomik" ve geri çevrilemeyecek bir teklif gelmesi halinde N'Golo Kante, Anderson Talisca ve Brezilyalı kaleci Ederson gibi dünya çapındaki yıldızların dahi elden çıkarılabileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe
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