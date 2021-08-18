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Vitor Pereira'dan forvet açıklaması

18.08.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılacakları Helsinki maçı öncesi teknik direktör Vitor Pereira ve Attila Szalai açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira'dan forvet açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve yıldız oyuncusu Attila Szalai Helsinki maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İŞTE PEREIRA'NIN AÇIKLAMALARI

Eksiklere çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız. Agresif, baskılı, topu tutan ve kaybedince reaksiyon gösteren bir takım görüntüsü vermek istiyoruz. İki oyuncumuzun sakatlığı da işimizi zorlaştıracak ama eminim ki oynayanlar da elinden geleni yapacak. "HJK Helsinki, fiziksel olarak iyi bir takım ve önemli oyuncuları var. Ligleri başladığı için avantaja sahipler. Taraftarlarımızın önünde ikinci maç öncesi iyi bir sonuç almamız gerekiyor.

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FORVET AÇIKLAMASI

Transfer dönemi herkes için, tüm kulüpler için zordur. Kolay değil. Kulübümüz gerçekten çok çalışıyor. Bize dengeli ve yarışmacı bir takım kurmak için çok çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Gol atan, bitirici, fırsatları değerlendiren bir forvet istiyorum. Kuvvetli, dengeli, zeki, bağlantı sağlayabilecek bir golcü olsun istiyorum.

"SAMATTA ÖZGÜVENİNİ KAZANINCA ÇOK GOL ATACAK"

Samatta, özgüveni yerine geldiğinde Belçika'daki gibi çok gol atacak. Elimde sihirli bir değnek yok, zaman belirtmem mümkün değil. Gün gün gelişimimizi artırıp iyi bir takım olacağız.

"SAÇLARIM DÖKÜLÜYOR"

Hayatta çok fazla söz verilir ama birçok insan sözlerini tutamaz. Benim de verdiğim söz; spesifik bir başarıdan ziyade çok çalışıp elimden gelenin en iyisini yapacağıma dairdi. Futboldan dolayı saçlarım dökülüyor. Çok stres yapıyorum.

ATTİLA SZALAI'NİN AÇIKLAMALARI

Attila Szalai: Sistemimiz değişti ama çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve adapte olduk. Teknik ekibimiz ve hocamız çok iyi iş çıkarıyorlar. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum, hocamızın isteklerini yerine getirirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Attila Szalai Vitor Pereira
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