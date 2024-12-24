Vitor Pereira'dan kendisine sert özeleştiri: "Kariyerimde yanlış adımlar attım!"

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da teknik direktörlük görevine getirilerek 3 sezon sonra Avrupa futboluna geri dönen Vitor Pereira, ligde oynayacakları Manchester United mücadelesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları;

"KARİYERİMDE YANLIŞ ADIMLAR ATTIM"

Kariyerinde yanlış adımlar attığını vurgulayan Vitor Pereira, "Amorim ile birbirimize karşı hiç oynamadık. Ondan daha yaşlıyım. Buraya çok uzun zaman sonra geldim çünkü kariyerimde belki de yanlış adımlar attım, çok daha erken gelebilirdim. Amorim; stratejik, taktiksel ve oyuncularla iletişim konusunda oldukça yetenekli bir teknik direktör. Premier Lig kariyerinde çok iyi işler yapacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

PEREIRA'DAN RUBEN AMORIM SÖZLERİ

kritik mücadele öncesi vatandaşı Ruben Amorim hakkında da ayrı bir parantez açan Pereira, "Vitor Pereira, Portekiz'de çalıştı ve Porto'da iyi bir iş çıkardı. Onun iyi bir teknik direktör olduğunu biliyorum ve bizim şu anda zor durumda olduğumuzu biliyor. Ama maça hazır olacağız." dedi.

İNGİLTERE KARİYERİ HARİKA BAŞLADI

WolvWolverhampton'ı küme düşme hattında devralan Vitor Pereira, Premier Lig'de ilk maçında Leicester City'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek İngiltere kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı.

RAKİP MANCHESTER UNITED

Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton, 26 Aralık Perşembe günü Manchester United'a karşı karşıya gelecek. Pereira, bu zorlu mücadele ile takımının başında 2. resmi maçına çıkacak.