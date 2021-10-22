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Vitor Pereira'dan Mesut Özil tepkisi

22.10.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antwerp ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Tecrübeli teknik adam kendisine yöneltilen Mesut Özil sorusuna tepki gösterdi. İşte detaylar...

Vitor Pereira'dan Mesut Özil tepkisi
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertli takımın teknik patronu Pereira maç sonu açıklamalarında Mesut Özil sorusuna tepki gösterdi. İşte detaylar

İŞTE PEREIRA'NIN ÖZİL AÇIKLAMASI

"Hiç şüphe yok ki baskıyı arttırmak istiyorduk, taze kan sokmamız gerekti. Taze kan olarak birkaç oyuncu sokmak istedik. Mesut bugün gayet iyi futbol sergiledi ama o andan itibaren daha baskılı olmamız gerekiyordu. Mesut topla iyi ama biz topu pek tutamadık, baskıyı arttıracak oyuncular istiyorduk. Mesut çıkmasaydı ne olurdu? Bilemem, futbol bu. Mesut dışında Berisha'yı da, başka oyuncuları da çıkardık. 4 oyuncu çıkardım, niye diğerlerini sormadınız? Amacımız taze bir kan oyuna sokmaktı."


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Vitor Pereira
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