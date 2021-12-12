SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Vitor Pereira Fenerbahçe'den ayrılıyor! ''Yeni adresi...''

Vitor Pereira Fenerbahçe'den ayrılıyor! ''Yeni adresi...''

12.12.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-Lacivertliler'de koltuğu sallantıda olan Portekizli hocaya Brezilya'dan talip çıktı. Son zamanlarda hayli mutsuz gözüken Vitor Pereira'nın ayrılması hiç sürpriz görülmüyor. Fenerbahçe'nin son galibiyetinde atılan gollere çok fazla sevinmediği gözlenen Pereira'nın geleceği belli oluyor.

Vitor Pereira Fenerbahçe'den ayrılıyor! ''Yeni adresi...''

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, takımının yaptığı her puan kaybında hedef tahtasına koyuluyor. Sık sık görevden alınacağı iddia edilen Portekizli hoca için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe, Pereira'dan para bile kazanabilir. Pereira'ya açılan kredi, Mesut'la yaşadığı polemikler sebebiyle biraz erken tükendi.

FLAMENGO PEŞİNDE

Ajansspor'un oglobo.globo'nun haberine dayandırdığı gelişmeye göre, Vitor Pereira Brezilya ekibi Flamengo'nun takibinde. Ligde şampiyonluğu kaçırıp ikinci olan ve Libertadores kupasında Palmeiras'a yenilen Flamengo, teknik direktör Renato Gaucho ile 29 Kasım'da yolları ayırmıştı.

BİR ADAY DAHA VAR

Şimdilik geçici teknik direktörle yola devam eden Brezilya ekibi yeni hocasını arıyor. İddialara göre kulüp, teknik direktör arayışlarında iki Portekizli ismi gündemine aldı: Vitor Pereira ve Jorge Jesus. Pereira Fenerbahçe'de, Jesus ise Benfica'nın başında. 2023 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Pereira, Flamengo'ya giderse Fenerbahçe tazminat alacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kameradaKöpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kamerada
Şalvarlı soygun! Saniyeler içinde 1 milyonluk pırlantayı böyle çalmışlarŞalvarlı soygun! Saniyeler içinde 1 milyonluk pırlantayı böyle çalmışlar
Transfer savaşı erken başladı! Ezeli rakipler karşı karşıyaTransfer savaşı erken başladı! Ezeli rakipler karşı karşıya
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

TFF 1. Lig'de şok olay! Maç sırasında stadı terk etti

TFF 1. Lig'de şok olay! Maç sırasında stadı terk etti

CANLI: Formula 1'de dev yarış başladı

CANLI: Formula 1'de dev yarış başladı

Beşiktaş için sürpriz teknik direktör!

Beşiktaş için sürpriz teknik direktör!

Genç futbolcu intihar etti

Genç futbolcu intihar etti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Rıdvan Dilmen, oy vereceği partiyi açıkladı

Rıdvan Dilmen, oy vereceği partiyi açıkladı

İlk transferini TFF 1.Lig'den yapıyor

İlk transferini TFF 1.Lig'den yapıyor

Sergen Yalçın'dan istifa kararı!

Sergen Yalçın'dan istifa kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.