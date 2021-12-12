Vitor Pereira Fenerbahçe'den ayrılıyor! ''Yeni adresi...''

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, takımının yaptığı her puan kaybında hedef tahtasına koyuluyor. Sık sık görevden alınacağı iddia edilen Portekizli hoca için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe, Pereira'dan para bile kazanabilir. Pereira'ya açılan kredi, Mesut'la yaşadığı polemikler sebebiyle biraz erken tükendi.

FLAMENGO PEŞİNDE

Ajansspor'un oglobo.globo'nun haberine dayandırdığı gelişmeye göre, Vitor Pereira Brezilya ekibi Flamengo'nun takibinde. Ligde şampiyonluğu kaçırıp ikinci olan ve Libertadores kupasında Palmeiras'a yenilen Flamengo, teknik direktör Renato Gaucho ile 29 Kasım'da yolları ayırmıştı.

BİR ADAY DAHA VAR

Şimdilik geçici teknik direktörle yola devam eden Brezilya ekibi yeni hocasını arıyor. İddialara göre kulüp, teknik direktör arayışlarında iki Portekizli ismi gündemine aldı: Vitor Pereira ve Jorge Jesus. Pereira Fenerbahçe'de, Jesus ise Benfica'nın başında. 2023 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Pereira, Flamengo'ya giderse Fenerbahçe tazminat alacak.



