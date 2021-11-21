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Vitor Pereira: Hedefimiz şampiyonluk!

21.11.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Vitor Pereira: Hedefimiz şampiyonluk!

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Pereira'nın sözleri;

Antrenmanlarda denediğimiz bir goldü Mesut'un golü. Mesut'un kalitesini biliyoruz. Bugün iyi oynadı. Sahaya ruhunu yansıttı. Topu aldığında da golünü attı.

Bugün geriden geldik. 10 kişiyken galibiyet golünü attık. Ruhu gösterdik. İnanıyorum ki taraftarlarımız gurur duyuyordur.

Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çalışmaya inanmamız gerekiyor. Şampiyonluk için daha çok maçımız var. Diğer takımlar da puan kaybedecektir. Biz de kaybedeceğiz. Birlik olarak şampiyon olabilir. Benim şampiyonluklarımda hep bu birlik havası vardı. Umut vermek bugün önemliydi. Aile olarak acı çekmeniz gerekir. Bizim için önemli olan bugün 3 puanı aldık.

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