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Vitor Pereira tarih yazdı! Müthiş başarı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.11.2018 16:53 | Son Güncelleme

Vitor Pereira Shanghai SIPG ile tarih yazdı! Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yönettiği Shanghai SIPG, Çin Ligi'nde tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

Vitor Pereira tarih yazdı! Müthiş başarı

Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Shanghai SIPG, Çin Ligi'nde tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Shaghai SIPG, Çin Ligi'nin 29. haftasında konuk ettiği Beijing Renhe'yi 2-1 mağlup etti ve 2. sırada bulunan Guangzhou Evergrande'nin deplasmanda Chongqing Lifan'a mağlup olmasının ardından farkı 8'e çıkararak şampiyon oldu.

Daha önce Portekiz'de Porto ve Yunanistan'da Olympiakos ile şampiyonluk yaşayan Pereira, böylece Jose Mourinho ve Artur Jorge ile birlikte 3 farklı ülkede şampiyonluğa ulaşan 3. Portekizli teknik adam oldu.

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Anahtar Kelimeler:
vitor pereira Shanghai SIPG

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
fenerden giden kıymetleniyor arkadaş ????
eh be kardeşim çin ligiymiş ben de harbiden bir şey yaptı sandım
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