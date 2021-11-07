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Vitor Pereira: Sistemi değiştirdim

07.11.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımının sistemini değiştirdiğini açıkladı.

Vitor Pereira: Sistemi değiştirdim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE VITOR PEREIRA'NIN AÇIKLAMALARI

Şu anda sistemi değiştirdiğimiz bir dönemdeyiz. İnsanlar çok konuşuyordu. Biraz değiştirdik, 3-5-2'ye geçtik. Ben oyuncularımın performansından memnunum. Bu maçı kazanmaya hazırız. Bir önceki maçta gösterdiğimiz motivasyonu bekliyorum. Böyle olursa taraftar desteğiyle kazanırız. Biz hazırız ve şampiyonluğu çok istiyoruz.

Yoğun maç trafiğinde sakatlıklar olabiliyor. Seyahatler yoruyor. Sakatlıktan dönenler istediğimi fiziksel durumda olamayabiliyor. Şimdi milli arada sakatlıktan dönenlerin fiziksel eksikliklerini kapatmalarını bekleyeceğiz.

Tam kadro olunca ligin en büyük favorilerinden biriyiz. Şampiyonluğa inanıyorum. Öndeki rakipler de puan kaybedecektir.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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