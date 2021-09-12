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Vitor Pereira, Szalai'nin neden yedek olduğunu açıkladı

12.09.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Vitor Pereira, Sivasspor'a karşı sahaya sürdüğü sürpriz 11'in nedenlerini anlattı.

Vitor Pereira, Szalai'nin neden yedek olduğunu açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Sivasspor maçı öncesi çıkardığı ilk 11'le ilgili yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Pereira, "Mili takım arasında gençlerle çalışmak zorunda kaldık. Yeni transferler de aramıza katıldı. Dün ilk defa bütün takım antrenman yapma imkanımız oldu." dedi.

Portekiz teknik adam, "Attila Szalai 9 günde 3 maç oynadı. Hepsinde 90 dakika oynadı. Yorgunluk var. Sakatlık olmaması açısından oyuncuları korumamız gerekiyor. Valencia da keza öyle. Valencia çok uzun bir yolculukla çıkıp dün buraya vardı. Bu oyuncuları da korumamız gerekiyor sakatlıktan." ifadelerini kullandı.

"Mevcut sakatlıktan çıkan oyuncularım da var." diyen Pereira, "Tüm bunları değerlendirince böyle bir 11 çıkardım. Önümüzde bir Avrupa Ligi maçı da var. Oyuncuları sakatlıktan korumamız gerekiyor. Biz seçimlerimizi yaparken tüm bu değerlendirmeleri yapmamız gerekiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Attila Szalai
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