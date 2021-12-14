SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Vitor Pereira’ya Brezilya'dan sürpriz talip

Vitor Pereira’ya Brezilya'dan sürpriz talip

14.12.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de son dönemlerde kötü gidişat yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Vitor Pereira'ya Brezilya ekibi Flamengo talip oldu.

Vitor Pereira’ya Brezilya'dan sürpriz talip

Fenerbahçe’nin son dönemlerde yaşadığı sıkıntılardan dolayı yolların ayrılacağı konuşulan Teknik Direktör Vitor Pereira’ya Brezilya ekibi Flamengo talip oldu.

Brezilya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe’de rahat bir çalışma ortamı bulamadığı için ayrılmak isteyen Pereira, Flamengo Asbaşkanı Marcos Braz’la görüştü. Portekizli Teknik Adam, Flamengo Asbaşkanı Braz ile yaptığı görüşmede Türkiye’den ayrılıp Flamengo’da çalışmak istediğini, Avrupa ve Asya’dan sonra Güney Amerika’da da şampiyonluk yaşamaya hazır olduğunu söylediği iddia edildi.

Haberde ayrıca Pereira’nın Flamengo’dan aralık ayı sonuna kadar izin istediği ve Fenerbahçe’nin kendisini bırakmak istemediği ifadeleri yer aldı. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş Asansörde tecavüz girişimi! İlk vukuatı bu değilmiş
PARTNERDördüncü kez barıştılar!Dördüncü kez barıştılar!
Fenerbahçe'de Pereira dönemi bitiyorFenerbahçe'de Pereira dönemi bitiyor
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asansörde tecavüz girişimi! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Asansörde tecavüz girişimi! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

İzmir'de tarihi eser operasyonu! Kesik insan başları şoke etti

İzmir'de tarihi eser operasyonu! Kesik insan başları şoke etti

Fenerbahçe'de Pereira dönemi bitiyor

Fenerbahçe'de Pereira dönemi bitiyor

Tümer Metin bombayı patlattı!

Tümer Metin bombayı patlattı!

Mesut Özil'den flaş paylaşım

Mesut Özil'den flaş paylaşım

Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber geldi

Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Galatasaray'dan 3 imza birden

Galatasaray'dan 3 imza birden

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası yorumu!

Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası yorumu!

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Sergen Yalçın istifa etti!

Sergen Yalçın istifa etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.