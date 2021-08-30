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Viviano: Lazio, Galatasaray'dan daha güçlü

30.08.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Viviano, Lazio ile Galatasaray'ı yorumladı.

Viviano: Lazio, Galatasaray'dan daha güçlü

Fatih Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano, Galatasaray ile Lazio'nun UEFA Avrupa Ligi grubunda eşleşmesini La Lazio Siamo Noi'ye değerlendirdi.

Viviano, "Bu sezon Galatasaray'a karşı oynamadık ama en büyük güçleri taraftar. Galatasaray'ın evinde ortam çok sıcak olur. Galatasaray'ın bazı ilginç oyuncuları var. Net bir oyundan ziyade maç esnasında çok fazla yükselme anı yaşıyorlar. Lazio'nun her halükarda Galatasaray'dan çok daha güçlü olduğuna inanıyorum." dedi.

"KESİNLİKLE ÇOK GÜZELDİ"

Türkiye'deki stadyumların atmosferlerine değinen Viviano, "Stadyum, taraftarlar ekstra bir motivasyon kaynağı olabilir mi? Kesinlikle vet. Cumartesi günü Beşiktaş'a karşı oynadım. Tribünde 30 bin kişi vardı. Kesinlikle çok güzeldi. Ancak Avrupa maçları söz konusu olduğunda daha da etkileyici bir tribün olacaktır. Lazio'nun da deplasmanda bu anları yönetmesi gerekecektir." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"FATİH TERİM İLE SARRI FARKLI"

Sarri ile Fatih Terim arasında da bir mücadele olacağına değinen İtalyan kaleci, "Fatih Terim ile Maurizio Sarri kesinlikle farklı. Sarri ile hiç birlikte çalışmadım ama birbirimizi şahsen tanıyoruz. Maniktir, asla mutlu olmaz, her zaman takımın boyu kısa olsun isteri, 40 metrede oynatır, asla topu rakibe bırakmak istemez, oyuncularının fizik olarak düşmesini kabullenmez. Galatasaray daha açık oynar, çoğu zaman iki merkez oyuncusuyla oynar. Beklerini çok öne çıkarırlar. Geçişlerde, topun geri kazanılmasında ve hücum organizasyonunda sorunlar yaşıyorlar. Lazio ise driplinglerle, daha fazla organize edilen oyunla hücum eder." yorumunu yaptı.

Lazio ile Galatasaray'ın yer aldığı grup hakkında görüşü sorulan Viviano, "Marsilya'yı göz ardı etmemeliyiz. Mükemmel bir teknik direktörleri var ve iyi bir kadro kurdular. Bence Lazio da grubun diğer favorisi. Ben böyle düşünüyorum. " sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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