vivo, Dünya Kupası Katar 2022’nin resmi sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - vivo, Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası’nın resmi akıllı telefonu ve akıllı telefon sektöründeki tek resmi sponsoru oldu.

vivo açıklamasına göre, vivo ayrıca, FIFA’nın (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) 118 yıllık tarihindeki ilk resmi katlanabilir akıllı telefon olan yeni vivo X Fold+ modelini Çin pazarında duyurdu.

Şirket, sektör lideri katlanabilir ekran teknolojisine ve verimli ofis uygulamaları paketine sahip olan vivo X Fold+ modeli ile 5 milyar kişilik global bir izleyici kitlesini çekmesi beklenen FIFA Dünya Kupası Katar 2022’nin hazırlıklarının en ileri teknolojilerle tamamlanmasına ve organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesine destek olacak.

Bu yıl Katar’da düzenlenecek olan turnuva, 2017’de FIFA ile altı yıllık sponsorluk sözleşmesi imzalayan vivo’nun sponsorluğunu üstlendiği ikinci dünya kupası olacak. vivo o tarihten bu yana FIFA Dünya Kupası Rusya 2018’in yanı sıra FIFA Konfederasyonlar Kupası 2017, FIFA Arap Kupası Katar 2021 ve UEFA EURO 2020 şampiyonalarının da sponsorluğunu üstlendi.

Küreselleşme yolculuğuna 2014 yılında başlayan vivo, bugün dünya genelinde 60’ın üzerinde ülke ve bölgede faaliyetlerini sürdürüyor. Tüketici eğilimlerine daima bağlı kalan vivo, yenilikçi teknolojilerden yararlanarak dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara mükemmel akıllı telefonlar ve farklı ürünler sunmayı hedefliyor.

Küresel ölçekte kurduğu bağlantılarla kullanıcılara teknolojik inovasyonla yaratılan konforlu ve mükemmel deneyimler sunmasıyla da tanınan vivo’nun bugün dünya çapında 400 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.

FIFA Dünya Kupası Katar 2022’nin akıllı telefon sektöründeki tek resmi sponsoru olan vivo, şampiyona boyunca ayrıca şampiyonanın en güzel ve etkileyici anlarını yakalamak amacıyla #vivogiveitashot adlı bir kampanya gerçekleştirecek.

Dünyanın dört bir yanındaki insanlara FIFA Dünya Kupası Katar 2022 aracılığıyla futbol aşklarını ve kendilerini ifade etme fırsatı vermek için vivo, akıllı telefon kullanıcılarını ve futbol tutkunlarını mutluluğu sevdikleri ile paylaşmak için harika anları kaydetmeye davet ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen vivo Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Global Pazarlama Direktörü Spark Ni, dünyanın en eski ve en popüler sporlarından olan futbolun dini, dili, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun, dünyanın dört bir yanında farklı kültürlerden insanları bir araya getirerek birbirleriyle güçlü bağlar kurmalarını sağlama gücüne sahip olan bir spor olduğunu ve vivo olarak kendilerinin de bu sponsorlukları ile futbolun gelişimini destekleme kararlılığını sürdürdüklerini ifade etti.

Ni, "Spor ve teknolojinin benzer bir felsefeyle geliştiğine, her ikisinin de çığır açan yenilikler ve sürekli inovasyonla insanları daha iyi bir yaşam sürmek için güçlendirdiğine inanıyoruz. FIFA Dünya Kupası Katar 2022 resmi akıllı telefon sponsoru olarak sektör lideri amiral gemisi akıllı telefonlarımızla dünyanın dört bir yanındaki futbol tutkunlarının bir topluluk oluşturmasına, maçları ister stadyumda ister uzaktan izlesinler heyecan verici Dünya Kupası deneyimlerini tüm dünyadaki insanlarla paylaşmalarına yardımcı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

