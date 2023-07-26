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"Vize İşlem Ücreti" adı altında para toplamakla suçlanan 25 kişiye tutuklama

26.07.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siber suçlarla mücadele kapsamında İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda "Vize İşlem Ücreti" adı altında para toplayarak haksız kazanç sağladığı iddiasıyla yakalanan 25 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 21 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 76 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, 51'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin dolandırdığı mağdurlar arasında depremzedeler ve Erasmus öğrencilerinin de bulunduğu belirlendi.

OPERASYON

Vize başvurularını kabul etmeyen yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla "Vize İşlem Ücreti" adı altında para talep eden ve Türkiye genelinde 2 bin 12 müştekiden yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 76 şüpheli yakalanmıştı.

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