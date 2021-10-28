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Vize kolaylığının ekonomiye ve seyahat sektörüne önemli katkı sunması bekleniyor

28.10.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

obilet.com: - "Yakın zamanda uygulamaya başlanması planlanan 48 saatte vize uygulaması sağlık turizmine sağlayacağı katkının yanında seyahat sektörüne de büyük katkı sağlayacak" - "Saç ekimi, diş, plastik cerrahi gibi genel sağlık hizmetlerinin yanı sıra Türkiye'nin sahip olduğu birçok şifalı kaplıcası da yoğun bir ilgiyle ziyaret ediliyor"

İSTANBUL (AA) - Sağlık hizmeti almak üzere Türkiye'ye gelen uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanmasının ekonomiye ve seyahat sektörüne önemli katkı sağlaması bekleniyor.

obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde sağlık turizmi de turizm gibi olumsuz etkilenen sektörlerden biri olurken, son yıllarda yapılan yatırımlarla önemli bir aşama kaydeden sağlık turizmi, salgın kısıtlamalarının da sona ermesiyle pazar büyüklüğünde 3 milyar dolara ulaştı.

Özellikle Avrupalılardan ciddi ilgi görmeye başlayan sektörde, saç ekimi, diş, plastik cerrahi gibi hizmetler giderek ön plana çıkarken, bu konuda Türk sağlık turizminin sürdürülebilir şekilde artırılmasını sağlamak amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, sağlık hizmeti almak üzere gelen uluslararası hastalara vize kolaylığı sağlanması konusunda mutabakata vardı. Böylelikle randevusunu gösteren hasta, en geç 48 saatte refakatçileri ile birlikte vizesini alarak Türkiye'ye gelebilecek.

obilet.com açıklamasında, atılacak bu önemli adımla beraber seyahat sektörü ve iç ekonominin ciddi güç kazanacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yakın zamanda uygulamaya başlanması planlanan 48 saatte vize uygulaması, sağlık turizmine sağlayacağı katkının yanında seyahat sektörüne de büyük katkı sağlayacak. Saç ekimi, diş, plastik cerrahi gibi genel sağlık hizmetlerinin yanı sıra Türkiye'nin sahip olduğu birçok şifalı kaplıcası da yoğun bir ilgiyle ziyaret ediliyor.

Turistler hızlandırılmış bu vize uygulaması ile genel sağlık ihtiyaçlarından yararlanırken, turistik olarak gittikleri bölge ve şehirlerin ekonomisine de ayrıca katkıda bulunuyorlar. Böylelikle uygulamanın hayata geçmesiyle sadece sağlık turizminden kaynaklanan obilet.com üzerinden yapılacak bilet rezervasyon işlemlerinin artış göstermesini bekliyoruz."

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