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Vizyon konferansların konuğu Prof. Dr. Nilüfer Narlı

DÜZCE HABERLERİ  | 23.01.2020 18:19 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen “Türkiye Vizyon Konferansları”nın bu haftaki konuğu Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof.

Vizyon konferansların konuğu Prof. Dr. Nilüfer Narlı

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen “Türkiye Vizyon Konferansları”nın bu haftaki konuğu Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı olacak.
Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenen ve son dönemin en önemli salon etkinlikleri arasında yer alan "Türkiye Vizyon Konferansları" bu hafta da Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün bizzat ilgilendiği konferanslarda, Türkiye’nin tarihi, kültürü ve gelişimi üzerine bilgiler aktarılırken bu haftanın konuğu Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı, Akademisyen Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Düzcelilerle buluşacak.

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