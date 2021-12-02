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Vodafone, 2021'de 719 ton e-atığın yüzde 99,9'unu geri dönüştürdü

02.12.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel: - "Küresel ölçekte yılda yaklaşık 50 milyon ton e-atık oluşurken, Türkiye'de bu sayının 600 bin ton civarında olduğu tahmin ediliyor" - "Vodafone olarak, şebeke atıklarımızın yüzde 100'ünü yeniden kullanma, yeniden satma ya da geri dönüştürme hedefimiz doğrultusunda çalışarak çevresel sürdürülebilirliğe katkımızı artırarak devam ettireceğiz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone, "Yeniden Kullan, Yeniden Sat, Geri Dönüştür" projesi kapsamında şebeke kaynaklı atıklarının yüzde 99,9'unu geri dönüştürdü.

Şirket açıklamasına göre, tüm dünyada 2025 yılına kadar şebeke kaynaklı elektronik atıklarının yüzde 100'ünü geri dönüştürmeyi hedefleyen Vodafone, döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Vodafone olarak, tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarından kaynaklanan çevresel etkinin yarıya indirilmesini ve bu doğrultuda elektronik atıkların yüzde 100'ünün geri dönüştürülmesini hedeflediklerini ifade eden Süel, Türkiye'de de bu yönde önemli adımlar atıldığını ve hayata geçirdikleri sürdürülebilirlik projeleriyle döngüsel ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Süel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"E-atık sorununa dikkati çekmek amacıyla hazırladığımız 'Atığın Ötesinde Raporu'na göre, küresel ölçekte yılda yaklaşık 50 milyon ton e-atık oluşurken, Türkiye'de bu sayının 600 bin ton civarında olduğu tahmin ediliyor. Küresel ölçekte yüzde 20'si geri dönüştürülebilen bu atıklar için aynı sayı Türkiye'de sadece yüzde 3. 'Yeniden Kullan, Yeniden Sat, Geri Dönüştür' projemizle sahalarımızda ve depolarımızda bulunan atıl, çalışır ya da arızalı durumdaki anten ve baz istasyonu gibi elektronik ekipmanı yenileyerek yeniden kullanma, yeniden satış ve hammaddeye dönüştürme yöntemlerinden yararlanarak katma değerini azaltmadan değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, 2021 yılında ürettiğimiz 719 ton elektronik atığın yüzde 99,9'unu geri dönüştürdük. Vodafone olarak, şebeke atıklarımızın yüzde 100'ünü yeniden kullanma, yeniden satma ya da geri dönüştürme hedefimiz doğrultusunda çalışarak çevresel sürdürülebilirliğe katkımızı artırarak devam ettireceğiz."

- Tüm e-atıklar değerlendiriliyor

Vodafone'un "Yeniden Kullan, Yeniden Sat, Geri Dönüştür" projesi kapsamında, e-atıklar için "eski ekipmanın yenilenerek yeniden kullanılması", "sahip olunan fazlalığın yeniden satılarak değerlendirilmesi", "yeniden satılması ya da kullanılması mümkün olmayan atıkların geri dönüşüme kazandırılarak hammadde elde edilmesi" yöntemleri uygulanıyor.

Buna göre, sahalardan ve depolardan toplanan elektronik ekipman Entegre Varlık Yönetimi sürecine dahil ediliyor. Önce teknik değerlendirmeye tabi tutularak kalite testlerinden geçiriliyor. Kalite testlerini başarıyla geçen ekipman yeniden kullanım için değerlendiriliyor. Kalite testini geçememiş ancak tamir edilmesi mümkün olanlar için tamir/test aşaması başlıyor ve tamir edilen ekipman da yeniden birtakım testlerden geçtikten sonra yeniden kullanıma uygun hale getiriliyor.

Yeniden kullanılamayan ekipman ise malzeme türlerine göre ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşüme katılıyor ve ikincil hammadde olarak döngüsel ekonomiye kazandırılıyor.

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