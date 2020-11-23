Vodafone 2040'a kadar net karbon emisyonlarını sıfırlayacak

İSTANBUL (AA) - Vodafone Grubu, toplam küresel karbon emisyonlarını 2040 yılına kadar "net sıfır"a düşüreceğini taahhüt etti. Şirket açıklamasına göre, Paris Anlaşması'nın hedefi olan ısınmayı 1,5 derecede tutmak için gereken azaltımlar paralelinde Vodafone, 2030 karbon azaltma hedeflerinin Bilime Dayalı Hedefler (Science Based Targets) girişimi tarafından onaylandığını belirtti. Vodafone, kendi faaliyetlerinden ve satın alarak kullandığı enerjiden kaynaklanan karbon emisyonlarını 2030'a kadar tamamen ortadan kaldıracak (Kapsam 1 ve 2). Vodafone ayrıca, 2030 yılına kadar ortak girişimler, tüm tedarik zinciri satın alımları, sattığı ürünlerin kullanımı ve iş seyahatlerinin dahil olduğu Kapsam 3'te belirtilen kaynaklardan ortaya çıkan karbon emisyonlarını yarı yarıya azaltacağını da taahhüt etti. Vodafone, 2040 yılına kadar Kapsam 3 emisyonlarını tamamen ortadan kaldıracak ve şirket bu sayede 2050 yılı için belirlemiş olduğu tüm karbon ayak izinde "net sıfır"a ulaşma hedefini 10 yıl öne çekmiş olacak.

Vodafone’un sera gazı emisyonları ve hedefleri arasında şunlar bulunuyor: "Kapsam 1 ve 2 emisyonları: 1,84 milyon ton CO2e (2020 Referans Değer), yüzde 100 azaltma (2030 Hedefi), yüzde 100 azaltma (2040 Net Sıfır Hedefi). Kapsam 3 emisyonları: 11,9 milyon ton CO2e (2020 Referans Değer), yüzde 50 azaltma (2030 Hedefi), yüzde 100 azaltma (2040 Net Sıfır Hedefi). Karbon telafisi yoluyla yüzde 5 azalmayı kapsıyor." - "Karbon ayak izimizi azaltmaya kararlıyız" Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Nick Read, "Vodafone örnek teşkil ederek liderlik etmeye inanıyor. Bu nedenle, 2040'a kadar tamamen 'net sıfır' hale geleceğimizi taahhüt ettik ve Bilime Dayalı Hedefler girişimi, 2030 karbon hedeflerimizin Paris Anlaşması'nın en iddialı hedefleriyle uyumlu olduğunu onayladı. Artırılmış enerji verimliliği, yenilenebilir enerji tedariki, şebeke atıklarımızın azaltılması ve tedarikçi seçiminde yeni çevresel kriterler sayesinde karbon ayak izimizi azaltmaya kararlıyız. Vodafone ayrıca, müşterilerimizin nesnelerin internetini de içeren hizmetlerimizi kullanarak çevresel ayak izlerini azaltmalarına da imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Carbon Trust İcra Kurulu Başkanı Tom Delay ise, "Carbon Trust, küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmak için gereken bilimsel ve küresel hedeflerle uyumlu bu iddialı hedeflerin oluşturulmasında Vodafone'a destek olmanın gururunu yaşıyor. Bu strateji, Vodafone'a 1,5 derecelik bir geleceğe uzanan yolculuğunda eşlik edecek ve emisyonlarını azaltmada ve başkalarına da bunu başarabilme imkanı sağlama konusunda sektörün ön saflarında net bir liderlik rolü üstlenmesini sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu. Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi), Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) iş birliğinin ürünü olarak öne çıkıyor. SBTi, bilime dayalı hedef belirlemede en iyi yöntemleri tanımlıyor ve teşvik ediyor, şirketlerin hedeflerini en son iklim bilimi doğrultusunda ve bağımsız şekilde değerlendiriyor. Vodafone, sera gazı emisyonlarını azaltma hedefleri SBTi tarafından onaylanan 500'ü aşkın şirketten biri olarak öne çıkıyor. Vodafone, ITU, GeSI, GSMA ve Bilime Dayalı Hedefler girişimi arasındaki bir iş birliği ile bilgi ve iletişim teknolojisi sektörü için son dönemde geliştirilen rotayı izleyerek bilime dayalı hedefler geliştiren ilk büyük telekom operatörlerinden biridir. Bu rota, mobil ağ, sabit ağ ve/veya veri merkezi işleten şirketler için iklim bilimi doğrultusunda belirlenmiş emisyon azaltma yöntemlerini belirliyor. Vodafone, Bilime Dayalı Hedefler girişimi tarafından tanımlanmış olan mutlak (emisyon) azaltma yaklaşımının gerekli hedef eşiklerini de karşılamış bulunuyor.

- Yeşil Gigabit Ağı Öte yandan Vodafone, bu duyuruyla, sosyoekonomik ilerlemeyi artıran, herkesi kucaklayan ve gezegenimizi gözeten bir dijital toplum oluşturma amacını bir kez daha vurguluyor. Vodafone, 2019 yılında, tüm elektriği yenilenebilir kaynaklardan satın almayı, 2025 yılına kadar çevresel ayak izini yarıya indirmeyi ve şebeke atıklarının yüzde 100'ünü yeniden kullanmayı, yeniden satmayı veya geri dönüştürmeyi taahhüt ederek daha döngüsel bir ekonomiye geçişi desteklemişti. En geç Temmuz 2021'e kadar, Vodafone'un Avrupa ağı yüzde 100 yenilenebilir elektrikle çalışıyor olacak ve bu sayede yalnızca rüzgar, güneş veya su kaynaklarından sağlanan gücü kullanarak sürdürülebilir bir şekilde büyüyecek olan 11 pazardaki müşteriler için bir "Yeşil Gigabit Ağı" oluşturulmuş olacak. Vodafone, Temmuz 2020 tarihinde, hizmetlerini kullanan ticari müşterilerin 2020 ile 2030 arasındaki 10 yıllık süreçte kendi karbon emisyonlarını küresel ölçekte kümülatif olarak toplam 350 milyon ton azaltmalarına yardımcı olmak amacıyla yeni bir hedef açıkladı.