Vodafone Business, Dijital Tarım ile yeni bir pazarın gelişmesini destekliyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone Business'ın, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile hayata geçirdiği Dijital Tarım projesi kapsamında kurulan Dijital Tarım İstasyonları'nın birinde yüksek katma değere sahip kuşkonmaz üretimi yapılıyor. ​​​​​​​

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, işletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business'ın, ATSO ile hayata geçirdiği, verimlilik ve tasarruf aksiyonlarıyla istikrarlı ve sürdürülebilir tarımı destekleyen proje kapsamında biri üretici serası diğeri açık alan olmak üzere, yerleştirilen Dijital Tarım İstasyonları'ndan sonuçlar alınmaya başlandı.

Proje kapsamında pilot arazi olarak seçilen sahalardan birinde Türkiye için yeni bir ürün olan ve yüksek katma değere sahip kuşkonmaz üretimi yapılıyor. Kuşkonmaz yetiştiriciliğinde, Dijital Tarım İstasyonları'nın kullanılmasıyla üretim süreçlerinde verilen kararların ve yapılan uygulamaların çevresel etkilerini azaltmak, bilgi ve veriye dayalı sürdürülebilir bir değer zinciri yaratmak hedefleniyor. Proje, kuşkonmazın Avrupa'ya ihracatında ve Türkiye'deki tüketiminde, düşük karbon ayak izine sahip, düşük maliyet-yüksek verim ve kaliteyle sürdürülebilir tarım yapılmasını sağlarken, Türkiye için getirisi yüksek bir ihracat ürününde yeni bir pazarın gelişmesini destekliyor.

Kuşkonmaz üretiminin gerçekleştirildiği Asparagus Tarım AŞ de sulama, ATSO desteği ile tarlaya kurulan meteoroloji istasyonundan alınan sıcaklık ve toprak nem ölçümlerine göre yapılıyor. İstasyondan yapılan rüzgar durumu takibi ve hastalık uyarılarına göre ilaçlama programı yapılırken, kameralı feromon tuzağından alınan verilere göre de zararlılarla mücadele ediliyor. Ayrıca, seçilen tarih aralığında hava/toprak sıcaklığı, toprak nemi/yağış miktarı, solar radyasyon/buharlaşma/nem gibi veriler, tarlaya özel takip edilebiliyor. İstasyonlardan elde edilen raporlara göre, kuşkonmaza özel hastalıkların (mor leke, pas) nem-sıcaklık ilişkisine göre riskinin yüzdesel olarak arttığı dönemlerde önceden aksiyon alınarak hastalığın tarlada oluşmadan önlenmesi sağlanabiliyor. Toprak sıcaklığı 10 derecenin altına düştüğünde bitki uyuma periyoduna geçmeden, hava sıcaklığı ise 1 derecenin altına düştüğünde don tehlikesinden dolayı uyarı sistemi devreye girebiliyor.

ATSO desteğiyle tarlaya yerleştirilen dijital tarım istasyonlarıyla Asparagus Tarım AŞ de ithal bir sebze yerli üretilerek ve diğer üreticilerin üretmesine destek olarak kuşkonmaz üretiminin CO2 eş değerini onda bire düşürdü. Gerektiği kadar ve zamanında sulama yapılarak su kaynakları korunabildi. Enerji tüketimi azaltılabildi. Ürün kalitesi, zamanında yapılan uygulamalarla artırılabildi. Kayıplar, henüz oluşmadan önlenebildi. İlaç/gübre maliyetleri kontrol edilebildi. Vaktinde ve doğru frekansta ilaçlama ve toprak işleme yapılarak traktör kullanımı, dolaysıyla mazot tüketimi de azaltılabildi. Toprağın ve suyun gereksiz ilaç ve gübre kullanımlarıyla kirlenmesi önlenebildi. Olası don, sel ve su baskınına karşı önlem alınarak ürün zayiatı tarlada önlenebildi. Alternatif hasat programları ve hasat öngörüleriyle geçmiş dönem bitki gelişimi ve iklimsel analizler kullanılarak planlama yapılabildi.

- "Dijital Tarım çözümümüz arazinin meteorolojik değerlerini ölçebiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Dijital Tarım çözümünün hava sıcaklığı, havanın nemi, yağış miktarı, rüzgarın hızı ve yönü, toprak sıcaklığı ve toprağın nemi gibi kurulu olan arazinin meteorolojik değerlerini ölçebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Araziye özel 14 günlük hava tahmin raporu oluşturulabiliyor ve don ile fırtına uyarısında bulunabiliyor. İklime bağlı hastalık ve zararlılar için erken uyarı oluşturulabiliyor ve ilaçlamada yüzde 50'ye yakın bir oranda tasarruf sağlanabiliyor. Arazideki buharlaşma hesaplanarak ve toprak nemi izlenerek sulama planlaması yapılabiliyor. Bölgeye özel tahminlenen meteorolojik datalar sayesinde ekim yapılacak ürün çeşidinin daha doğru seçilmesine imkan sağlanıyor. Evapotranspirasyon hesaplaması ve kuraklık uyarısına bağlı olarak sulama yönetimi sunulabiliyor. Fenolojik gözlem modellemesi ile gübrelerin bitki üzerindeki gelişimi günlük raporlanabiliyor. Mobil laboratuvar sayesinde topraktan anlık amonyum-nitrat-potasyum-sülfat değerleri ölçülebiliyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile hayata geçirdiğimiz proje kapsamında ülkemiz için yüksek katma değere sahip kuşkonmaz üretimine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz."

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de Vodafone Business ile yürütülen Dijital Tarım projesiyle gelinen noktadan büyük memnuniyet duyduğunu aktararak, 2 yıl sürecek projenin pilot uygulamasına ATSO üyesi iki firmada istasyon kurularak başlandığını bildirdi.

Çetin, "Proje kapsamında ATSO üyesi Eli Belinde-Asparagus Tarım AŞ ve Kaltun Organik Tarım Ürünleri Ltd. Şti. dijital tarım uygulamasına geçen firmalar oldu. Kuşkonmaz üretiminin gerçekleştirildiği Asparagus Tarım AŞ de istasyonlardan elde edilen raporlara göre iyi sonuçlar alınmaya başlandı. CO2 salınımı, sulama, elektrik tüketimi, ilaç-gübre maliyetleri, vaktinde ilaçlama ve toprak işleme yaparak traktör kullanımı dolayısıyla mazot kullanımı azaldı ve ürün kalitesi artırıldı. Yakın zamanda Odamız bünyesinde eğitim faaliyetleri veren ATSO Akademi bünyesinde kurulacak olan Dijital Tarım Akademisi tarafından da online ve yüz yüze eğitimlere başlayacağız." ifadelerini kullandı.

