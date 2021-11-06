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Vodafone Business’ın ana sponsorluğunda "dijital gelecek" buluşması

06.11.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu: - "5G teknolojisinin tüm sektörlerde dönüştürücü bir etkisi olacak. 5G sayesinde internet daha da hızlanacak, aynı anda birçok cihaz internete bağlanabilecek. Gecikmenin yok denecek kadar az olması farklı alanlarda yenilikçi uygulamaların gelişmesinin önünü açacak"

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, "5G teknolojisinin tüm sektörlerde dönüştürücü bir etkisi olacak. 5G sayesinde internet daha da hızlanacak, aynı anda birçok cihaz internete bağlanabilecek. Gecikmenin yok denecek kadar az olması farklı alanlarda yenilikçi uygulamaların gelişmesinin önünü açacak." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business’ın ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Bilim Derneği tarafından organize edilen Kamu-BİB'24 ve BİMY'28 Bütünleşik Etkinliği, Antalya'da "küresel salgın ve dijital gelecek" ana temasıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kestioğlu, içinde bulunulan dijital çağda, bir süredir devam eden dijital göçün bugün baş döndüren bir hıza ulaştığını belirterek, "Uzaktan eğitim, uzaktan sağlık hizmeti, evden çalışma, fiziksel temasın neredeyse sıfırlandığı bir ortamda önemli toplumsal hizmetlerin devamlılığını ve ekonominin ayakta kalmasını sağladı. Kamu kurumları, bu dönemde dijitalleşmenin gücünü kullanarak vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine daha etkin ve hızlı yanıt verme imkânı buldu." ifadelerini kullandı.

Kestioğlu, gelecek dönemde de kamunun dijital dönüşüm yatırım planlarında gelişen teknolojilerin önemli bir yere sahip olmaya devam edeceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Nesnelerin İnterneti ile kurumların akıllı hale gelmesi, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi gibi yeni nesil teknolojiler ile büyük verinin işlenerek yönetilmesi, birçok endüstrinin dijital dönüşümünü hızlandırarak dijital ekonominin hızla büyümesini sağlayacak. Fiber ve 5G başta olmak üzere çok yüksek kapasiteli ve güvenli şebekelerin kurulması oldukça önemli.

Avrupa Dijital Pusula 2030 raporunda da belirtildiği gibi, 5G teknolojisinin tüm sektörlerde dönüştürücü bir etkisi olacak. 5G sayesinde internet daha da hızlanacak, aynı anda birçok cihaz internete bağlanabilecek. Gecikmenin yok denecek kadar az olması farklı alanlarda yenilikçi uygulamaların gelişmesinin önünü açacak. Örneğin, akıllı ve bağlantılı şehirlerin kurulmasında 5G teknolojileri ana oyuncu olacak.”

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